ABD’de işlem gören Türkiye borsa yatırım fonuna son dört yılın en yüksek girişi

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığındaki ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizi 650 baz puanlık artışla yüzde 8,5'tan yüzde 15'e yükseltildi. Bloomberg HT’nin haberine göre yatırımcılar geçen hafta New York’ta işlem gören iShares MSCI Türkiye ETF’sinden 25 milyon dolarlık net alım yaptı.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre yabancı yatırımcılar, lirada düşüş sürerken ve ülkede daha ortodoks politikalara geçişin başlamasının alımları desteklemesiyle, Türk Borsasındaki hareketleri izleyen ve ABD’de işlem gören borsa yatırım fonuna (ETF) girişleri hızlandırdı.

New York’ta işlem gören iShares MSCI Türkiye ETF’i beklenenden düşük faiz artışının ardından Türk lirasının değer kaybetmesiyle geçen hafta 25 milyon dolarlık giriş çekti.