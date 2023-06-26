Çeşme’de 50 liralık tuvalet ücreti pes dedirtti!

Yaz aylarının gelmesiyle tatil beldelerindeki fiyatlar gündem olmaya ve konuşulmaya devam ediyor. Sosyal medyada İzmir'in Çeşme ilçesinden paylaşılan bir fotoğraf dikkat çekti.

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Çeşme’de 50 liralık tuvalet ücreti pes dedirtti!

Tatil beldelerinde “fake müşteri”, şezlong parası, lüks plajlardaki yeme-içme paraları gibi birçok konu konuşulurken son olay İzmir’in gözde tatil beldesi Çeşme’de yaşandı.

Twitter’da yapılan bir paylaşıma göre Çeşme’de tuvalet ücreti 50 lira oldu. Kullanıcı paylaşımına “Az önce çektim konum Çeşme” notunu düştü.

Daha öncede gastronomi yazarı Vedat Milor, popüler tatil bölgesi İzmir’in Çeşme ilçesi için yapılan “fake müşteri” ilanını paylaşmıştı. Bodrum’da ise bazı plajlarda şezlong kiraları 26 bin lirayı görmüş, fiyatların yüksekliği çok konuşumluştu.

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