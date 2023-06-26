Altın fiyatlarında dolar fırtınası: Gram altında bir rekor daha!

Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine 24 Haziran'da girmişti. Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti.

Bu gelişmelerle birlikte Merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizlikler ve artan jeopolitik riskler dolar talebini desteklemeye devam ederken, altın fiyatlarında jeopolitik risklerin tetiklediği rallilerin kısa ömürlü olma eğiliminde olduğunu gösterdi.

GRAM ALTINDA REKOR

Dolar/TL'den destek bulan gram altın ise, yeni güne bin 607 seviyesinde başlayarak rekor kırdı.

Cuma günü piyasaların kapanışında gram altın bin 559 TL'den işlem görmüştü.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 2 bin 620 lira, Cumhuriyet altını da 10 bin 570 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATINDA SINIRLI YÜKSELİŞ

Altının ons fiyatı şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 1.930 dolardan işlem görüyor.

GÖZLER FED'DE

Öte yandan bu hafta ABD'de büyüme verilerinin yanı sıra, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmaları ve Fed tutanaklarından alınacak sinyallerin de varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.

Kaynak: Gerçek Gündem