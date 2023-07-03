2023 Avrupa Tango Şampiyonu Türkiye'den çıktı

2023 Avrupa Tango Festivali & Şampiyonası'nda Batuhan Boy ve Nida İnceoğlu; Tango Salon ve Vals kategorilerinde şampiyon olarak kupayı Türkiye'ye getirdi.

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2023 Avrupa Tango Şampiyonu Türkiye'den çıktı

Dünyanın en prestijli Tango yarışması olan Mundial De Baila Tango Salon Avrupa Şampiyonası sona erdi. 

2023 Avrupa Tango Festivali & Şampiyonası'nda Türk çift Batuhan Boy ve Nida İnceoğlu; Tango Salon ve Vals kategorilerinde şampiyon oldu. Aynı zamanda eğitmen de olan dansçılar kupayı Türkiye'ye getirdi. 

Batuhan Boy ve Nida İnceoğlu; 2019 ve 2022 Türkiye Tango Şampiyonu olmuştu. 

 
 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı
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