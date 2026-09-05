Kült Filmler ve Unutulmaz Performanslar: Pera Cafe’de 'Şimdi Uzaklardasın' Rüzgarı Esecek

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İstanbul'un kültür sanat hayatının önemli merkezlerinden Pera Müzesi, sinema tutkunlarını ve müzikseverleri heyecanlandıracak yeni bir projeye imza atıyor. Pera Film, eylül ayı programı dahilinde sinema dünyasının unutulmaz yapıtları ile dinamik müzik ritimlerini harmanlayan üç özel DJ gecesi düzenleyeceğini duyurdu. "Şimdi Uzaklardasın" başlığı altında gerçekleştirilecek etkinlikler, İstanbullulara sanatsal bir eylül deneyimi sunacak.

DJ PERFORMANSLARI PERA CAFE'DE SAHNE ALACAK

Müzeden yapılan açıklamaya göre, Pera Müzesi'nde gerçekleştirilecek film gösterimlerinin ardından Pera Cafe'de DJ performansları yapılacak. Etkinliklerde Engin Ertan, Doğu Yücel, Nil Kural ve Murat Güneş, filmlerin müzikleri, dönemleri ve atmosferlerinden ilham alan seçkileri dinleyicilerle buluşturacak.

KÜLT FİLMLER PERDEYE YANSIYACAK

Program kapsamında "Ucuz Roman", "Genç ve Heyecanlı" ve "Büyük Lebowski" filmleri izleyiciyle buluşacak. Film gösterimlerinin ardından gerçekleştirilecek DJ performansları ücretsiz ve rezervasyonsuz olarak düzenlenecek.

Etkinlik günlerinde Pera Müzesi'nin sergileri de 19.00-23.00 saatlerinde ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA