Karahantepe’de Korkutan Kaza! Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul Hastaneye Kaldırıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Göbeklitepe’nin ikiz kardeşi olarak kabul edilen tarihi Karahantepe Kazı Alanı, sabah saatlerinde talihsiz bir kazaya sahne oldu.

Türk arkeolojisinin dünyaca tanınan en önemli isimlerinden biri olan Prof. Dr. Necmi Karul, bölgede devam eden çevre düzenlemesi ve koruyucu üst örtü yapımı çalışmalarını yerinde denetlemek üzere sahaya çıktı. Çalışmaları kontrol ettiği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybeden Karul, yüksek bir noktadan talihsiz bir şekilde zemine düştü.

İLK MÜDAHALE SAHADA YAPILDI

Ünlü akademisyenin düştüğünü gören kazı alanındaki işçiler ve görevliler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine antik kente giden sağlık ekipleri, Prof. Dr. Karul’a olay yerinde ilk tıbbi müdahaleyi gerçekleştirdi. Sedyeyle ambulansa taşınan Karul, ileri tetkik ve tedavi amacıyla hızlıca Harran Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede gözetim altında tutulan ünlü arkeoloğun tedavisinin sürüyor.

Kaynak: ANKA