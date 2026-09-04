Karahantepe’de Korkutan Kaza! Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul Hastaneye Kaldırıldı

Şanlıurfa’da neolitik dönemin kalbi sayılan Karahantepe Kazı Başkanı ve Taş Tepeler Projesi Koordinatörü Prof. Dr. Necmi Karul, kazı alanında yürütülen üst örtü ve çevre düzenleme çalışmalarını incelediği esnada dengesini kaybederek yüksekten düşme sonucu yaralandı.

Son Güncelleme:
Karahantepe’de Korkutan Kaza! Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul Hastaneye Kaldırıldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Göbeklitepe’nin ikiz kardeşi olarak kabul edilen tarihi Karahantepe Kazı Alanı, sabah saatlerinde talihsiz bir kazaya sahne oldu.

Türk arkeolojisinin dünyaca tanınan en önemli isimlerinden biri olan Prof. Dr. Necmi Karul, bölgede devam eden çevre düzenlemesi ve koruyucu üst örtü yapımı çalışmalarını yerinde denetlemek üzere sahaya çıktı. Çalışmaları kontrol ettiği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybeden Karul, yüksek bir noktadan talihsiz bir şekilde zemine düştü.

Karahantepe’de Korkutan Kaza! Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul Hastaneye Kaldırıldı - Resim : 1

İLK MÜDAHALE SAHADA YAPILDI

Ünlü akademisyenin düştüğünü gören kazı alanındaki işçiler ve görevliler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine antik kente giden sağlık ekipleri, Prof. Dr. Karul’a olay yerinde ilk tıbbi müdahaleyi gerçekleştirdi. Sedyeyle ambulansa taşınan Karul, ileri tetkik ve tedavi amacıyla hızlıca Harran Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede gözetim altında tutulan ünlü arkeoloğun tedavisinin sürüyor.

Araştırmacılar Şanlıurfa'da Buldu, Bakanlık Açıklama Yaptı! En Az 10 Bin Yıl Öncesine AitAraştırmacılar Şanlıurfa'da Buldu, Bakanlık Açıklama Yaptı! En Az 10 Bin Yıl Öncesine AitGüncel

Kaynak: ANKA

Etiketler
Arkeoloji Şanlıurfa
Son Güncelleme:
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Anyma’nın İstanbul Konseri İptal Edildi: Nedeni Şaşırttı Anyma’nın İstanbul Konseri İptal Edildi: Nedeni Şaşırttı
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
10 Film Altın Koza İçin Yarışacak 10 Film Altın Koza İçin Yarışacak
ÇOK OKUNANLAR
Şiddet Görüntüleri Sızan Berhan Şimşek İstifa Etti Şiddet Görüntüleri Sızan Berhan Şimşek İstifa Etti
Üsküdar’da Seçime 2 Gün Kala Dengeler Değişti: 4 CHP’li AK Parti’ye Geçti Üsküdar’da Seçime 2 Gün Kala Dengeler Değişti
Vatandaşların Kişisel Verilerine İzinsiz Erişenlere Ağır Darbe: 31 Avukata Gözaltı; 39 Avukat Bürosuna Baskın 31 Avukata Gözaltı; 39 Avukatlık Bürosuna Baskın
Kahramanmaraş’taki Okul Saldırısında İlk Duruşma! Baba Mersinli: 'Oğlum Hakkında Dava Açılmalı' Kahramanmaraş’taki Okul Saldırısında İlk Duruşma
Kılıçdaroğlu'ndan Üsküdar ve Yüreğir Çıkışı: 'Masa Başı Oyunlarıyla Teslim Etmeyeceğiz!' Kılıçdaroğlu'ndan Üsküdar ve Yüreğir Çıkışı