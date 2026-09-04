10 Film Altın Koza İçin Yarışacak

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Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 33’üncüsü düzenlenecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, Türkiye sinemasının yeni yapımlarını bir kez daha Adana’da buluşturmaya hazırlanıyor. Festivalin en çok merak edilen bölümlerinden Ulusal Uzun Metraj Film Yarışmasında finale kalan 10 film açıklandı.

Sinema yazarları Esin Küçüktepepınar, Mehmet Açar ve Uğur Vardandan oluşan seçici kurul tarafından belirlenen filmler, festival boyunca seyirciyle buluşurken 16 kategoride verilecek Altın Koza Ödülleri için de yarışacak.

BEŞ FİLM İLK KEZ ADANA’DA SEYİRCİYLE BULUŞACAK

Bu yıl yarışmanın dikkat çekici yanlarından biri, finalistlerin yarısının dünya prömiyerini Altın Koza’da yapacak olması.

Ali Özel’in “Beklenti”, Tunç Şahin’in “Canavar”, Miraç Atabey’in “Moda Evlilik”, Sinan Biçici’nin “Patates Kızartması” ve Muzaffer Mehmet Çağlar’ın “Varlık” filmleri ilk kez Adana’da seyirci karşısına çıkacak.

Uluslararası festivallerde yolculuğuna başlayan yapımlar da Altın Koza yarışmasında yer alacak. Alphan Eşeli’nin “Mutter: Bir Annenin Hatıra Defteri”, Tribeca Film Festivali’ndeki dünya prömiyerinin ardından Türkiye prömiyerini Adana’da gerçekleştirecek.

Banu Sıvacı’nın “Günyüzü” Berlin Film Festivali’nin Forum bölümündeki gösteriminin; Pınar Yorgancıoğlu’nun “Karanlıkta Islık Çalanlar” IFFI Goa’daki dünya prömiyerinin; Nuri Cihan Özdoğan’ın “Ölü Köpekler Isırmaz”Rotterdam Film Festivali’ndeki prömiyerinin ardından Altın Koza’ya geliyor. Ali Vatansever’in “Bir Arada Yalnız”filmi ise Tallinn Black Nights Film Festivali’ndeki ilk gösteriminin ardından yarışmada yer alacak.

JÜRİ BAŞKANLIĞINI ZUHAL OLCAK ÜSTLENECEK

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nın jüri başkanlığını Zuhal Olcay üstlenecek. Jüride Olcay’ın yanı sıra oyuncular Şebnem Bozoklu ve Salih Bademci, yönetmen Erdem Tepegöz, senarist Nilgün Öneş, görüntü yönetmeni Gökhan Tiryaki ile sinema yazarı ve akademisyen Ayça Çiftçi bulunuyor.

Yarışmanın kazananları, 3 Ekim Cumartesi akşamı gerçekleştirilecek Büyük Ödül Töreni ve kapanış gecesinde açıklanacak.

ALTIN KOZA’YA BİN 94 FİLM BAŞVURUSU YAPILDI

Festival bu yıl yarışma bölümlerine yapılan başvurularda da yüksek bir sayıya ulaştı. Altı ayrı yarışmaya toplam bin 94 film başvurdu.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’na 45, Belgesel Film Yarışması’na 66, Uluslararası Kısa Film Yarışması’na 154, Ulusal Kısa Film Yarışması’na 412, Öğrenci Kısa Film Yarışması’na 312 ve Yapay Zekâ Kısa Film Yarışması’na 105 film gönderildi.

Festivalin edebiyat ile sinema arasında yeni üretim alanları açmayı amaçlayan Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışmasına ise 54 proje başvurdu.

ALTIN KOZA’NIN 10 FINALİSTİ

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda “Beklenti” – Ali Özel, “Bir Arada Yalnız” – Ali Vatansever, “Canavar” – Tunç Şahin, “Günyüzü” – Banu Sıvacı, “Karanlıkta Islık Çalanlar” – Pınar Yorgancıoğlu, “Moda Evlilik” – Miraç Atabey, “Mutter: Bir Annenin Hatıra Defteri” – Alphan Eşeli, “Ölü Köpekler Isırmaz” – Nuri Cihan Özdoğan, “Patates Kızartması” – Sinan Biçici ve “Varlık” – Muzaffer Mehmet Çağlar yarışacak.

Festivalin film gösterimleri bu yıl da 01 Burda AVM’deki CinemaPink by Maximum salonlarındagerçekleştirilecek.

33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, 26 Eylül’de başlayacak ve 4 Ekim’de sona erecek.

Kaynak: ANKA