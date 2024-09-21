Küçükçekmece Kitap Günleri'ne Sayılı Zaman Kaldı
Küçükçekmece Belediyesi, kitapseverleri 9 gün boyunca okumanın büyülü dünyasında yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor.
28 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında Sefaköy Atatürk Parkı ev sahipliğinde gerçekleştirilecek ‘2. Küçükçekmece Kitap Günleri’, binlerce okuru, Türkiye’nin önemli kalemleriyle bir araya getirecek.
Yayıncılar Kooperatifi (YAYKOOP) iş birliğiyle gerçekleştirilecek Kitap Günleri, “Küçükçekmece’de Kitap, Kitapta Hayat Var” sloganıyla düzenlenecek. Onur konuğu Toplumbilimci, Akademisyen Emre Kongar’ın açılış oturumuyla başlayacak Küçükçekmece Kitap Günleri, 50’ye yakın yazarı ağırlayacak.
"KÜLTÜR VE EDEBİYATIN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜNÜ BİR KEZ DAHA DENEYİMLEYECEĞİZ"
Kültür-sanat ve edebiyatın birleştirici gücünü Küçükçekmece’de bir kez daha deneyimleyecekleri için heyecanlı olduklarını ifade eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Yerel yöneticiler olarak biliyoruz ki bir kentin gelişmesi için yaptığımız yollar, kaldırımlar yeterli değildir. Aslolan; bilim, kültür, sanat ve edebiyatı kentliyle buluşması gereken zamanlarda, onlarla buluşturuyorsak o kentin gelişmesine güçlenmesine katkı sunuyoruz demektir. Kitap tutkunlarını edebiyat dünyasının usta isimleriyle buluşturacağımız Kitap Günleri’nin ikincisini düzenlemenin heyecanını paylaşırken, ilçemizde kültürel zenginliğimizi büyütmenin de mutluluğunu yaşıyoruz. Burada 9 gün boyunca birbirinden değerli yazarlar, fikir insanları ve yayınevleri ile buluşma şansına sahip olacağız. Tüm kitapseverleri, Sefaköy Atatürk Parkı’nda gerçekleştireceğimiz Kitap Günleri’ne bekliyoruz” diye konuştu.
50’YE YAKIN YAZAR, OKUYUCUSUYLA BULUŞACAK
Alanında usta isimlerin okuyucuyla buluşacağı Kitap Günleri’ne bu yıl; İlber Ortaylı, Emre Kongar, Merdan Yanardağ, Serhan Kansu, Murat Menteş, Veli Ağbaba, Tansu Özcan, Serhan Asker, Barış İnce, Adnan Özyalçıner, Şeyhmus Diken, Mehmet Erte, Betül Kanbolat, Zülal Kalkandelen gibi yazarlar konuk olacak. Ayrıca fuara genç yazarlar, akademisyenler, kültür ve sanat dünyasının önemli isimleri de katılacak.
YÜZBİNLERCE KİTAP, ONLARCA SEÇKİN YAYINEVİ YER ALACAK
7’den 70’e her yaş için uygun söyleşi ve atölyelerin gerçekleştirileceği Kitap Günleri’nde çocuklar için animasyon ve oyunlar üzerine atölyeler de düzenlenecek. Yüzbinlerce kitap, onlarca seçkin yayınevi, sevilen yazarların söyleşileri ve imza günlerinin yer alacağı Küçükçekmece Kitap Günleri’nde, kitap meraklıları, sevdikleri kitapları indirimli alma imkânı da bulacak. Küçükçekmece Kitap Günleri, 9 gün boyunca 10.00- 21.00 saatleri arasında ziyaretçilerine açık olacak.
Etkinlik Programı
28 Eylül Cumartesi
15.00 Onur Konuğu-Emre Kongar
17.00 Kazım Öz
18.00 Zeynep Altıok ve Eren Aysan
29 Eylül Pazar
14.00 Türkan Elçi/ Şeyhmus Diken/ Ahmet Özer
16.00 Merdan Yanardağ
18.00 Mehmet Erte, Arzu Uçar, Murat Özyaşar, Mevsim Yenice
30 Eylül Pazartesi
11.00-12.00 Serhan Kansu
12.30 İnci Kıraç
15.00 Doç. Dr. Ayşegül Akaydın Aydın ve Doç. Dr. Nur Emine Koç
18.00 Erdoğan Aydın, Faik Bulut
1 Ekim Salı
11.00-12.00 Kezban Küçük
16.00 Kurtul Gülenç, Cem Kirazoğlu, Arzu İbişi Temelli, Ferda Yıldırım
17.30 İsmail Arı- Filiz Gazi
2 Ekim Çarşamba
11.00 -11.30 Hafize Çınar Güner
11.45-12.30 Deniz Ozan Coşkun
15.00 Serhan Asker
18.00 Parla Onuk, İzzettin Önder, Ozan Gündoğdu
3 Ekim Perşembe
11.00-11.30 Betül Kanbolat
11.45-12.30 Gökçe Gökçeer ile Çocuk Atölyesi
13.00 Kaan Biçici, Olgun Dursun, Moderatör: Sedef Akçay
14.30 Doç. Dr. Selim Süar ve Öğr. Gör. Okaner Okan
17.30 Murat Menteş
18.30 Veli Ağbaba- Tansu Özcan
4 Ekim Cuma
11.00-12.00 Zeynep Hakgüder Yılmaz
13.00 Halil İbrahim Özcan
17.00 Aylin Balboa, Barış İnce, Ayşen Şahin
18.30 Zülal Kalkandelen
5 Ekim Cumartesi
15.00 Cem Say
16.30 R. İhsan Eliaçık
18.00 İlber Ortaylı
6 Ekim Pazar
12.30 Salim Koçak
13.30 Elfin Tataroğlu
15.00 Latife Tekin
17.00 Adnan Özyalçıner, C. Hakkı Zariç, Güney Özkılınç
Moderatör: Kübra Yeter