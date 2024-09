Küçükçekmece Kitap Günleri'ne Sayılı Zaman Kaldı

28 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında Sefaköy Atatürk Parkı ev sahipliğinde gerçekleştirilecek ‘2. Küçükçekmece Kitap Günleri’, binlerce okuru, Türkiye’nin önemli kalemleriyle bir araya getirecek.

Yayıncılar Kooperatifi (YAYKOOP) iş birliğiyle gerçekleştirilecek Kitap Günleri, “Küçükçekmece’de Kitap, Kitapta Hayat Var” sloganıyla düzenlenecek. Onur konuğu Toplumbilimci, Akademisyen Emre Kongar’ın açılış oturumuyla başlayacak Küçükçekmece Kitap Günleri, 50’ye yakın yazarı ağırlayacak.



"KÜLTÜR VE EDEBİYATIN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜNÜ BİR KEZ DAHA DENEYİMLEYECEĞİZ"



Kültür-sanat ve edebiyatın birleştirici gücünü Küçükçekmece’de bir kez daha deneyimleyecekleri için heyecanlı olduklarını ifade eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Yerel yöneticiler olarak biliyoruz ki bir kentin gelişmesi için yaptığımız yollar, kaldırımlar yeterli değildir. Aslolan; bilim, kültür, sanat ve edebiyatı kentliyle buluşması gereken zamanlarda, onlarla buluşturuyorsak o kentin gelişmesine güçlenmesine katkı sunuyoruz demektir. Kitap tutkunlarını edebiyat dünyasının usta isimleriyle buluşturacağımız Kitap Günleri’nin ikincisini düzenlemenin heyecanını paylaşırken, ilçemizde kültürel zenginliğimizi büyütmenin de mutluluğunu yaşıyoruz. Burada 9 gün boyunca birbirinden değerli yazarlar, fikir insanları ve yayınevleri ile buluşma şansına sahip olacağız. Tüm kitapseverleri, Sefaköy Atatürk Parkı’nda gerçekleştireceğimiz Kitap Günleri’ne bekliyoruz” diye konuştu.



50’YE YAKIN YAZAR, OKUYUCUSUYLA BULUŞACAK



Alanında usta isimlerin okuyucuyla buluşacağı Kitap Günleri’ne bu yıl; İlber Ortaylı, Emre Kongar, Merdan Yanardağ, Serhan Kansu, Murat Menteş, Veli Ağbaba, Tansu Özcan, Serhan Asker, Barış İnce, Adnan Özyalçıner, Şeyhmus Diken, Mehmet Erte, Betül Kanbolat, Zülal Kalkandelen gibi yazarlar konuk olacak. Ayrıca fuara genç yazarlar, akademisyenler, kültür ve sanat dünyasının önemli isimleri de katılacak.



YÜZBİNLERCE KİTAP, ONLARCA SEÇKİN YAYINEVİ YER ALACAK



7’den 70’e her yaş için uygun söyleşi ve atölyelerin gerçekleştirileceği Kitap Günleri’nde çocuklar için animasyon ve oyunlar üzerine atölyeler de düzenlenecek. Yüzbinlerce kitap, onlarca seçkin yayınevi, sevilen yazarların söyleşileri ve imza günlerinin yer alacağı Küçükçekmece Kitap Günleri’nde, kitap meraklıları, sevdikleri kitapları indirimli alma imkânı da bulacak. Küçükçekmece Kitap Günleri, 9 gün boyunca 10.00- 21.00 saatleri arasında ziyaretçilerine açık olacak.



Etkinlik Programı

28 Eylül Cumartesi

15.00 Onur Konuğu-Emre Kongar

17.00 Kazım Öz

18.00 Zeynep Altıok ve Eren Aysan



29 Eylül Pazar

14.00 Türkan Elçi/ Şeyhmus Diken/ Ahmet Özer

16.00 Merdan Yanardağ

18.00 Mehmet Erte, Arzu Uçar, Murat Özyaşar, Mevsim Yenice



30 Eylül Pazartesi

11.00-12.00 Serhan Kansu

12.30 İnci Kıraç

15.00 Doç. Dr. Ayşegül Akaydın Aydın ve Doç. Dr. Nur Emine Koç

18.00 Erdoğan Aydın, Faik Bulut



1 Ekim Salı

11.00-12.00 Kezban Küçük

16.00 Kurtul Gülenç, Cem Kirazoğlu, Arzu İbişi Temelli, Ferda Yıldırım

17.30 İsmail Arı- Filiz Gazi



2 Ekim Çarşamba

11.00 -11.30 Hafize Çınar Güner

11.45-12.30 Deniz Ozan Coşkun

15.00 Serhan Asker

18.00 Parla Onuk, İzzettin Önder, Ozan Gündoğdu



3 Ekim Perşembe

11.00-11.30 Betül Kanbolat

11.45-12.30 Gökçe Gökçeer ile Çocuk Atölyesi

13.00 Kaan Biçici, Olgun Dursun, Moderatör: Sedef Akçay

14.30 Doç. Dr. Selim Süar ve Öğr. Gör. Okaner Okan

17.30 Murat Menteş

18.30 Veli Ağbaba- Tansu Özcan



4 Ekim Cuma

11.00-12.00 Zeynep Hakgüder Yılmaz

13.00 Halil İbrahim Özcan

17.00 Aylin Balboa, Barış İnce, Ayşen Şahin

18.30 Zülal Kalkandelen



5 Ekim Cumartesi

15.00 Cem Say

16.30 R. İhsan Eliaçık

18.00 İlber Ortaylı



6 Ekim Pazar

12.30 Salim Koçak

13.30 Elfin Tataroğlu

15.00 Latife Tekin

17.00 Adnan Özyalçıner, C. Hakkı Zariç, Güney Özkılınç

Moderatör: Kübra Yeter