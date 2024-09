Manisa Belediyesi Kitapseverleri 7. Kez Düzenlediği Fuarda Buluşturuyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kitapseverleri, yazarları ve yayınevlerini Manisa’da buluşturdu. Bu sene 7’incisi düzenlenen Manisa Kitap Fuarı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in katıldığı törenle açıldı. Şükrü Erbaş’ın onur konuğu olduğu, fuara, Ayşe Kulin, Ahmet Ümit, Varol Yaşaroğlu, İsmail Saymaz başta olmak üzere birçok ünlü kalem konuk oluyor. Fuar 20-29 Eylül tarihleri arasında konuklarını ağırlayacak.



Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in katılımıyla Manisa Kitap Fuarı bu yıl 7’inci kez kapılarını kitapseverlere açtı. Usta şair ve yazar Şükrü Erbaş’ın onur konuğu olarak katılacağı 7. Manisa Kitap Fuarı, Ayşe Kulin, Ali Lidar, Sinan Meydan, Şermin Yaşar, Varol Yaşaroğlu, İsmail Saymaz, Buket Uzuner, İnci Aral, Ahmet Ümit başta olmak üzere çok sayıda şair, yazar ve çizeri Manisa’da vatandaşlarla buluşturuyor. 125 yayınevi ve 100’e yakın yazarın katıldığı, imza günlerinin düzenleyeceği Manisa Kitap Fuarı, kitapseverleri, yayınevlerini ve yazarları aynı çatı altında buluşturuyor. Atatürk Kent Parkı’ndaki 7. Manisa Kitap Fuarı’nın açılışına Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdullah Ölmez, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Kılıç ve Ulaş Aydın, siyasi partilerin temsilcileri, kitapseverler ile öğrenciler katıldı.



ZEYREK, “MANİSA’DA KATILDIĞIM İLK KİTAP FUARI”



Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Manisa Kitap Fuarı’na destek olmaktan gurur duyduklarını söyledi. Başkan Zeyrek, “Kitap, insana sadece bilgi değil, aynı zamanda umut ve hayal gücü de kazandırır. Bugün burada bir araya gelmemizin en büyük sebeplerinden biri de bu; şehrimizin kültürel zenginliğini daha da pekiştirmek ve her yaştan insanımızı kitapla buluşturmak. Belediye Başkanlığım süresince Manisa’mda katıldığım ilk kitap fuarı olması nedeniyle bu organizasyon, benim için de ayrı bir anlam taşıyor. Göreve geldiğimiz günden beri şehrimizin kültürel, sosyal ve sanatsal faaliyetler açısından gelişmesine büyük bir özen gösteriyoruz. Manisa’da kültür ve sanatı her yaştan her kesimden yurttaşımıza erişilebilir kılmayı birinci önceliğimize koyduk. Kitap fuarları da bu anlamda toplumumuzun gelişimi ve bilinçlenmesi için çok değerli bir yere sahip. Çünkü çölleşen ve çoraklaşan kültür dünyamızda, her bir kitap, her bir sayfa hepimiz için birer can suyudur” dedi.



“VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün sözünü örnek gösteren Başkan Zeyrek, “Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün “Eğer kitap okumasaydım, bu yaptıklarımın hiçbirini yapamazdım” sözünün bize verdiği ilhamın ışığında, gelecek nesillerimizin dünya görüşünü zenginleştirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemiz ve Manisa’mın geleceği adına hayalim olan; kültürel standartların daha da yükseldiği bir topluma ulaşabilmek için yerel yönetim olarak üzerimize düşen her görevi yerine getirmeye hazırız. 9 gün devam edecek bu kıymetli organizasyonda, bir birinden değerli çok önemli yayınevlerini ve yazarları Manisa’mızda ağırlayacağız. Özellikle gençlerimizi ve çocuklarımızı kitapla buluşturmak, onların okuma sevgisini artırmak için bu fuar büyük bir fırsat. Bu vesileyle, kitap fuarımızın düzenlenmesinde emeği geçen ‘TACT (TEKT) Fuar Organizasyon’ firmasına, yayınevlerine, yazarlarımıza İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Mehmet Uğurelli’ye, öğretmenlerimize ve siz değerli katılımcılara şahsım ve Manisalılar adına teşekkürler ediyorum. Kitapların ışığında, kültür ve sanatla dolu günler diliyorum” diye konuştu.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE TEŞEKKÜRLERİNİ İLETTİ

Manisa 7. Kitap Fuarı’nın açılış töreninde TACT Fuar Organizasyon’dan Didem Simsaroğlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkürlerini iletti. Bu sene 7’ncisi düzenlenen kitap fuarının hayırlı olması dileklerini iletti.



Fuarda yer alan stantları gezdi, öğrencilerle fotoğraf çektirdi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Manisa Kitap Fuarı’nda yer alan stantları tek tek gezerek hayırlı olsun dileklerini iletti. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği Başkan Zeyrek, öğrencilerle fotoğraf çektirdi.



FUAR ALANINDA PEDAL ÇEVİRDİLER

Sürdürülebilir kentsel hareketlilik konusunda farkındalık kampanyası olan Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında ‘Bisiklet Dostları’ grubu bisiklet etkinliği düzenledi. Lale Meydanı’nda başlayan bisiklet etkinliği, Atatürk Kent Parkı’nda son pedalın çevrilmesiyle tamamlandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın da Bisiklet Dostları’na katılarak 7. Manisa Kitap Fuarı’na ev sahipliği yapan Atatürk Kent Parkı’na kadar pedal çevirdi.

