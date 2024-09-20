Ödüllü Türk Flüt Virtüözü Şefika Kutluer, Rusya Başkonsolosluğu'nda Konser Verdi

Aldığı ödülün şerefine gerçekleştirilen konserde sanatçıya, eğitimini Rusya Federasyonu Moskova Çaykovski Müzik Akademisi'nde alan Kırgız Cumhuriyeti Onurlu Sanatçı piyanist Gulmira Tokombayeva eşlik etti.

Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Burarov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konsolosluk olarak önemli bir konsere ev sahipliği yaptıklarını ve Şefika Kutluer'i ağırladıkları için heyecanlı olduklarını dile getirdi.

Böylesi etkinliklere çok önem verdiklerini belirten Burarov, şunları kaydetti:

"Kültür evrensel bir değerdir ve halkları, ülkeleri birleştiren etkileyici bir unsurdur. Bugünkü konserimiz de bunun bir göstergesidir. Hem Türkiye'de hem de dünyada önemli bir üne sahip ve 'Sihirli Flüt' olarak anılan Şefika Kutluer'i burada ağırladığımız için çok mutluyuz. Değerli sanatçının, bizim ülkemizle eski ve köklü bağları mevcuttur. Şefika Hanım, geçen sene Rusya'da önemli bir müzik ödülüne layık görüldü. Kendisi de bu ödülün bir teşekkürü olarak bugün bir konser verecek."

Burarov, sanatsal faaliyetlerin kültürel olarak ülkelere yeni fırsatlar verdiğini ve ikili ilişkilerin gelişmesine önemli katkılar sunduğunu da sözlerine ekledi.

"RUSYA, DÜNYADA KLASİK MÜZİK ALANINDA EN ÖNEMLİ ÜLKELERDEN BİR TANESİ"

"En İyi Klasik Müzik Yorumcusu-Altın BraVo" ödülüne layık görüldüğü için büyük bir mutluluk ve onur duyduğunu ifade eden Şefika Kutluer ise bu önemli mekanda konser verecek olmaktan dolayı heyecanlı olduğunu belirtti.

Rusya Federasyonu'nun dünyaya çok önemli sanatçılar hediye ettiğine işaret eden Kutluer, "Rusya, dünyada klasik müzik alanında en önemli ülkelerden bir tanesi. Ödül töreninde, 'En İyi Orkestra Ödülü'nü Tchaikovski Senfoni Orkestrası, 'En Ünlü Şef Ödülü'nü ise Vladimir Fedoseyev aldı. Ben de klasik müzikte 'En İyi Klasik Müzik Yorumcusu' ödülünü aldım. Böylesi değerli sanatçılar ve orkestrayla birlikte, ünlü Bolşoy Tiyatrosu'nda bu ödülü almaktan ve Bolşoy Senfoni Orkestrası'yla birlikte Muammer Sun'un 'Bozkırın Sesi' eserini çalmaktan çok onur duydum. Bu benim için müthiş bir anıydı." şeklinde konuştu.

Sanatçı, meslek hayatı boyuncu önemli ödüllere layık görüldüğünü, "Altın BraVo" ödülünün ise kendisi için çok özel bir anlamı olduğunun altını çizerek, şunları anlattı:

"Ankara Devlet Konservatuarı'ndan mezun olduktan sonra İtalya'ya gittim. Orada çok değerli hocalarla çalıştım ve 'Devlet Altın Madalyası' aldım. Daha sonra bu ödüle Viyana, Avusturya, Slovakya, Kazakistan'da da layık görüldüm. Ülkemizde ise 'Cumhurbaşkanlığı Kültür Nişanı'nı aldım. Çok değerli müzisyenler yetiştiren Rusya'da bu ödülü almak ise benim için büyük bir ayrıcalıktı. Oradaki güzel organizasyona ve ödüle teşekkür etmek için bugünkü konser projemizi geliştirdik. Rusya Başkonsolosluğu'nda ünlü besteci 'Rachmaninoff' ismiyle bir salon açıldı. Kendisi benim de hayran olduğum bir besteci ve bugün başta Rachmaninoff olmak üzere önemli bestecilerin eserlerini çalacağım."

"ŞİMDİ ARTIK BİR SİHİRLİ FLÜTÜMÜZ VAR"

Türkiye ile Rusya'nın geçmişten gelen önemli tarihsel ve kültürel ilişkilerinin olduğuna dikkati çeken ünlü virtüöz, "Rusya, bizim çok önemli müttefikimiz ve komşumuz. İki ülkenin, Kurtuluş Savaşı'ndan başlayan önemli bir ilişkisi var. O bakımdan Rusya, bizim manevi olarak borçlu olduğumuz bir ülke. İlişkilerimizin her zaman çok iyi, dostane, kültür ve sanat yoluyla kuvvetli olmasını temenni ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Şefika Kutluer, "Sihirli Flüt" olarak anılmasının kendisi için kıymetli bir duygu olduğunu ifade ederek, "Viyana'da dünya birinciliği aldıktan sonra dünya çapında bir turneye çıktım. New York'ta verdiğim konserden sonra New York Times, 'Şimdi artık sihirli bir flütümüz var.' diye bir başlık attı. Bu benim için çok moral verici ama üstüme sorumluluk yükleyen bir durumdu. Çünkü artık normal kişiliğinizin dışında bir rol üstleniyor ve Türkiye'yi yurt dışında temsil ediyorsunuz. Biz çok kuvvetli bir ülkeyiz ve ona layık olabilmek, böyle ödüller alabilmek ve böyle anılmak beni gerçekten mutlu ediyor." diye konuştu.

ŞEFİKA KUTLUER HAKKINDA

Şefika Kutluer, Ankara Devlet Konservatuvarından 4 sınıf atlayarak 10 senede üstün derece ile mezun oldu. Solistlik kariyer çalışmalarına Viyana ve Roma'da Santa Cecilia Akademisi'nde devam etti.

Birçok uluslararası ödül alan sanatçı, Viyana'da "Uluslararası Flüt Yarışması"nda dünya birinciliği elde etti. Kutluer, "Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü"nü de alan ilk sanatçı oldu.

New York Times eleştirmenlerinin yazdığı başlık ile "Sihirli Flüt" olarak tanınan Kutluer'e, 1998 yılında "Devlet Sanatçısı" ünvanı verildi.

Geçen yıl Rusya'da "En İyi Klasik Müzik Yorumcusu" ödülüne değer görülen Kutluer, "BraVo Altın Ödülü"nü aldı. Sanatçı halen Kültür ve Turizm Bakanlığı flüt solisti olarak görev yapıyor.

Kaynak: AA