Koro İstanbul 16 ve 28 Nisan'da İstiklal'de!

Koro İstanbul, Ars Nova’nın 7 yıllık tecrübesinin ardından şef Kübra Şenyaylar tarafından 2022 Kasım ayında kuruldu.

İstanbul ve Anadolu’nun kadim tarihini, çok dilli yapısını ve kültürel mozaiğinin gücünü repertuvarında bulunduran Koro İstanbul, iki kıtaya köprü olan bu şehrin birleştirici ve dönüştürücü ışığı ile şarkılarını söylemeye devam ediyor.

Repertuvarında pek çok dil, inanç ve stil barındıran koro, kırk kişiyi aşkın kadrosuyla, İlk konserini İstanbul’da bulunan Santa Maria Draperis Latin Kilisesi ve hemen ardından Kırmızı Mektep olarak bilinen Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi’nde verdi. Bir kez daha Santa Maria Draperis Latin Kilisesi’nde konser vermeye hazırlanan koro 16 Nisan 2023 Pazar günü sahnede olacak. Verecekleri bu konser, aynı zamanda koronun bu yılki ilk “iki yarılı” konseri olma özelliği taşıyor.

Koro, Santa Maria’daki konserin ardından 28 Nisan Cuma 16.00’da Grand Pera Emek Sahnesi‘nde olacak.

Çoksesli ve acapella müziğin temsilcileri arasında yer alan koronun Sevgi Her Şeydir adında yıllardır sürdürdükleri dayanışma projesi var. Ayrıca Pera Uluslararası Korolar Festivali’nin de organizasyon ekibi olmasıyla da dikkat çekiyor.

Kaynak: Gerçek Gündem