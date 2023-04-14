Rabia Naz Vatan belgeseli yayımlandı: Yokluk

Giresun’da 5 yıl önce şüpheli şekilde yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan anısı için hazırlanan ‘Yokluk’ adlı belgesel YouTube’da yayımlandı.

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Rabia Naz Vatan belgeseli yayımlandı: Yokluk

Giresun'un Eynesil ilçesinde 13 Nisan 2018 tarihinde yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın şüpheli ölümü ile babası Şaban Vatan'ın adalet mücadelesini konu alan ‘Yokluk’ adlı belgesel, Youtube'da da izleyicilere açıldı.

Rabia Naz’ın ölümüne dair karanlıkta kalan kısımlara dikkat çekilen belgeselde, dosyadaki detaylar da yer alıyor. Belgeselde baba Şaban Vatan ise, adalet arayışını ve şimdiye kadar verdiği mücadeleyi aktarıyor. 

Belgeselin yönetmenliğini gazeteci Kutlu Esendemir üstlendi.

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