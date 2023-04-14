Casa Botter ilk sergisini açıyor: Düşler ve Hakikatler

“Casa Botter Sanat ve Tasarım Merkezi” ilk sergisi “Düşler, Hakikatler” ile 14 Nisan - 16 Temmuz 2023 tarihleri arasında sanatseverlerle buluşuyor

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Casa Botter ilk sergisini açıyor: Düşler ve Hakikatler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), Casa Botter Sanat ve Tasarım Merkezi'ni bugün açıyor. 

“Casa Botter Sanat ve Tasarım Merkezi”, zemin katta “Düşler, Hakikatler” sergisine ilk ev sahipliğini yapıyor. 14 Nisan - 16 Temmuz 2023 tarihleri arasında İstanbulluları kültür ve sanat ile buluşmaya davet ediyor.

Melike Bayık küratörlüğünde hazırlanan sergi, farklı disiplinlerden sanatçıların eserleri ile, rüya, hatırlama, canlanma ve uyanış gibi soyut kavramlarla gerçek bir uykudan dinlenmiş, kendisiyle ve sokakla bütünleşmiş olarak uyanmayı odağına alıyor.

Yaşanılan tüm yıkımlar ve inşalar arasında, geçmiş ve geleceğin çeşitli ihtimalleri üzerine kurulan tüm anlatılar bu sergide bir köprü görevi ile izleyici aktarılıyor. Dün ve bugün ve hatta yarın arasında tahayyül dolu bir bağ kuran sergi, düşler ve hakikatler ışığında iyicil ihtimallerin, şifalı gerçekliklerin, beşerin ulaştığı sosyolojik-psikolojik katmanlı kimliklerin bir izdüşümünü sunuyor.

Disiplinler arası üretimleri ile sergide yer alan sanatçılar, Larissa Araz, Mehtap Baydu, Sena Başöz, Orhan Cem Çetin, Cevdet Erek, Ulaş Eryavuz, Ece Gökalp, Berat Işık, Ali Miharbi, Studio Pinprick, Güneş Terkol, Erdem Varol Emir Yağmurca’nın eserlerinden oluşan Melike Bayık küratörlüğünde gerçekleştirilen “Düşler, Hakikatler” sergisi 16 Temmuz 2023 tarihine kadar Casa Botter Sanat ve Tasarım Merkezi’nde görülebilir.

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