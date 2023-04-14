İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'temel' göndermesi: Hortumdan beton dökülürken demirler horon oynamayacak

GERÇEK GÜNDEM /

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehircilik Grubu şirketleri; KİPTAŞ, İstanbul İmar AŞ ve BİMTAŞ tarafından kurulan İstanbul Yenileniyor platformu kapsamında riskli yapıların dönüşümü sürüyor. İstanbul Yenileniyor’a başvuran; Kadıköy, Kartal ve Şişli’de yer alan depreme dayanıksız blokların yerine yapılacak 4 projenin temeli bugün atıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye ı (İBB) Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu, KİPTAŞ Kentsel Dönüşüm Toplu Temel Atma programında açıklamalarda bulundu. Ekrem İmamoğlu kendisine yoğun ilgi gösteren vatandaşlara "13. Cumhurbaşkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun sizlere selamlarını, sevgilerini ve saygılarını getirdim" ifadeleriyle seslendi.

İmamoğlu, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mart ayında Hatay'ın İskenderun ilçesinde deprem konutları ve Defne Yeni Devlet Hastanesi için düzenlenen törende attığı temelin sahte olduğunun ortaya çıktığını hatırlattı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bir daireyi dönüştürmek 4 canı kurtarmak demek. Biz bugün burada attığımız 336 dairelik temel ile nereden baksanız bin 400'e yakın vatandaşımızın hayatını kurtarıyoruz. Temelimiz gerçek. Beton da gerçek. Bu beton ve atılacak temel insanlarımıza sıcacık yuvalarını teslim edecek. Hortumdan beton dökülürken demirler horon oynamayacak burada. Demirler sapasağlam yerinde duracak. Size şunu tavsiye ediyorum sevgili halkımız; sizi aldatacak aklın içinde bulunduğu bir mekanizmaya asla güvenmeyin" diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş'a etnik köken üzerinden ırkçı söylemlerde bulunan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'ye ise; "Boşnak kardeşlerime laf eden aklı da buradan kınıyorum. Sadece Boşnak kardeşlerimden değil, bütün milletimizden özür dilemeli. Bizim bir vatandaşımıza bile hakaret ederek siyaset yapılamaz" sözleriyle tepki gösterdi.

İmamoğlu'nun açıklamalarının satırbaşları şöyle oldu:

KENTSEL DÖNÜŞÜM BAMBAŞKA BİR YERE EVRİLDİ

Temel gerçek olunca topluluk da gerçek oluyor. Böyle samimi bir iletişim kuruyoruz. Hepimize milat olan acı bir deprem yaşadık. On binlerce canımızı kaybettik. Gerçekten içimiz yanıyor. Bunu çözmemiz lazım. Kentsel dönüşüm bambaşka bir yere evrildi. Halbuki kentsel dönüşüm varlık yokluk sorunu gibi ele alınmalıydı. İstanbul'da bunun modeli değişti. Çözüme gidilmesi için yoğun çabalar gösteriyoruz.

Bir daireyi dönüştürmek 4 canı kurtarmak demek. Biz bugün burada attığımız 336 dairelik temel ile nereden baksanız bin 400'e yakın vatandaşımızın hayatını kurtarıyoruz.

DEMİRLER SAPASAĞLAM YERİNDE DURACAK

Temelimiz gerçek. Beton da gerçek. Bu beton ve atılacak temel insanlarımıza sıcacık yuvalarını teslim edecek. Hortumdan beton dökülürken demirler horon oynamayacak burada. Demirler sapasağlam yerinde duracak.

Size şunu tavsiye ediyorum sevgili halkımız; sizi aldatacak aklın içinde bulunduğu bir mekanizmaya asla güvenmeyin. Küçük detaylarda saklıdır insanların ve süreçlerin; kişiliği, metodu ya da yöntemi. Biz işimizi ciddiye alıyoruz. Neyse doğru onu söylüyoruz.

ALLAH AŞKINA 21 YILDIR İKTİDARDASINIZ

Yakın zamanda İstanbul'dan milletvekili adayı olunca İstanbul ile ilgili konuşmaya başlayan Çevre ve Şehircilik Bakanı diyor ki: 5 yılda depremle ilgili sorunları çözeceğim. Allah aşkına 21 yıldır iktidarsınız. 5 yılda bakansınız. Yani demek istiyor ki 'Benim 5 yıl yaptığım görevde İstanbullulara o görev süresi heba oldu, bir 5 yıl daha istiyorum!' Vallahi de billahi de işte bu siyaset aklı, insanları kandırma aklı bizim insanımız tarafından kolayca anlaşılacak ve kesinlikle reddedilecek bir akıldır.

DEVLETİN BİR ZABITASINA KARŞI BİR KAFETERYAYI KORUYACAK KADAR AKIL GİTMİŞ

Bu tarihi caminin (Kuşkonmaz Camisi) etrafını, benzetmek gibi olmasın; 'Bir ur gibi saran o çirkin ve baraka gibi kafeleri yıkacağız' dedim. O günden sonra hukuki işlmeleri başlattık. Yıkım için tebligat yolluyoruz; pat, yürütmeyi durdurma. Bu defa yıkıma gittiğimizde ne oldu biliyor musunuz? Kafeyi kim koruyor biliyor musunuz? Polis koruyor. Polisimizi bu görüntüye mahkûm eden, bakın kim yetkiliyse; hepinizi kınıyorum. Ayıptır. Devletin bir zabıtasına karşı bir kafeteryayı koruyacak kadar akıl gitmiş. Bir bakıyoruz, AK Parti'nin aday adayı vs. kafenin sahibi...

Kaynak: Gerçek Gündem