Kızıl Goncalar’ın izlenme oranları rekora koşuyor

Cezalar ve engellemeler ile karşı karşıya kalan Kızıl Goncalar dizisi izlenme rekoruna koşuyor.

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Kızıl Goncalar’ın izlenme oranları rekora koşuyor

İsmailağa Cemaati'nin ve iktidara yakın bazı medya organlarının hedef gösterdiği, İstanbul-Şişli’deki tanıtım afişlerine boyalı saldırı düzenlenen, İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü'nün iki mekân için alınan izinlerini iptal ettiği, son olarak RTÜK'ün yayınlandığı FOX TV'ye idari para cezası ile iki kez program durdurma cezası verdiği Kızıl Goncalar dizisinin izlenme oranları rekora koşuyor.

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İki star ismin Özgü Namal ile Özcan Deniz’in buluştuğu Gold Film imzalı dizinin tarikatlardan gelen “Kızıl Goncalar” dizisi son bulmalı!..” şeklinde tepkisiyle başlayan şikâyetler üzerine RTÜK vakit kaybetmeden inceleme başlatmıştı. Son olarak Aile ve Sosyal Hizmetler ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı mekanlardaki çekim izinleri iptal edilen diziye yönelik baskı izlenme oranlarını patlattı.

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, YouTube’ta dizinin pazartesi yayınlanan ve reytinglerde ABC1 kategorisinde 1. sırada yer alan dizinin 2. bölümü youTube’ta en çok izlenenler bölümünde 2,5 milyon izlenmeyle birinci sıraya yükseldi.

Dizide başlıca rolleri Özcan Deniz ve Özgü Namal’a, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Hazal Türesan, Mert Turak, Selen Öztürk, Şerif Erol, Duygu Sarışın, Tuğrul Tülek, Yakup Turgut, Sitare Akbaş, Mina Demirtaş, Esma Yılmaz, Zehran Kelleci, Tuana Gizem Uzunlar paylaşıyor.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bugünkü toplantısında Kızıl Goncalar dizisinin yayınlandığı FOX TV'ye idari para cezası ile iki kez program durdurma cezası verme kararı aldı.

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