Shakira'nın heykeli dikildi: "Kalçaları yalan söylemez"

Kolombiyalı şarkıcı Shakira'nın, memleketi Barranquilla'ya dev bir bronz heykeli dikildi.

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Shakira'nın heykeli dikildi: "Kalçaları yalan söylemez"

Altı buçuk metre uzunluğundaki bronz heykel, Shakira'nın ünlü 'Hips Don't Lie' şarkısındaki dansını tasvir ediyor.

Heykelin açılış törenine Shakira'nın ebeveynlerinin yanı sıra Barranquilla Belediye Başkanı da katıldı.

Sanatçı, Instagram hesabından annesi ve babasının heykelin önünde çekildiği bir fotoğraf paylaştı.

Heykelin önüne yerleştirilen tabelaya şarkıya ithafla, "Kalçaları yalan söylemez, eşsiz bir yetenek, kitleleri harekete geçiren bir ses" yazıldı. Tabelada Shakira'nın çocukların gelişimi için kurduğu vakıftan da söz edildi.

Shakira, heykeltıraş Yino Marquez ve öğrencilerine, heykel için teşekkür etti.

2023, Kolombiyalı popstarın haberlerde de sıkça yer bulduğu bir yıl oldu. Shakira'nın eski partneri futbolcu Gerard Pique hakkında yazdığı alaycı şarkı, hit oldu. Daha sonra şarkıcı, kendisine açılan vergi kaçakçılığı davasında 7.5 milyon Euro ödeyerek uzlaşmayı kabul etti.

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