İzlandalı rock grubu Kaleo İstanbul’a geliyor

Müzik dünyasında çığır açan ilk albümleri A/B’nin yayınlanışından bu yana Türkiye’de de hatırı sayılı hayran kitlesine sahip olan İzlandalı rock grubu Kaleo, yoğun istek üzerine iki yıl aradan sonra yeniden İstanbul’da dinleyicileriyle buluşacak. 24 Temmuz’da Küçükçiftlik Park’ta gerçekleşecek konserin biletleri Biletinal’da satışa çıktı.

Klasik rock ve blues rock esintileriyle süsledikleri müzikleri ve heyecan verici canlı performanslarıyla tanınan Kaleo, Coachella, Lollapalooza ve Bonnaroo gibi önemli festivallerde sahne aldı. Rolling Stones stadyum konserlerinin açılış grubu olarak özel olarak seçildi.

Solistliğini güçlü vokaliyle dikkat çeken karizmatik JJ Julius’un üstlediği Kaleo, son albümleri Surface Sounds ile başarılarını perçinledi. Grammy adayı olan ’No Good’, ’’All the Pretty Girls’ Grey’s Anatomy, Riverdale gibi onlarca popüler dizide kullanılan ’Way Down We Go’ gibi şarkıların parlaması ile kısa sürede küresel olarak 1 milyarın üzerinde dinlenmeye ulaştı.