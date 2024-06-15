İzlandalı rock grubu Kaleo İstanbul’a geliyor

İzlandalı rock grubu Kaleo, iki yıl aradan sonra bir kez daha İstanbullu hayranlarıyla buluşuyor. Rock grubu 24 Temmuz’da Küçükçiftlik Park’ta sevilen şarkılarını seslendirecek.

İzlandalı rock grubu Kaleo İstanbul’a geliyor

Müzik dünyasında çığır açan ilk albümleri A/B’nin yayınlanışından bu yana Türkiye’de de hatırı sayılı hayran kitlesine sahip olan İzlandalı rock grubu Kaleo, yoğun istek üzerine iki yıl aradan sonra yeniden İstanbul’da dinleyicileriyle buluşacak. 24 Temmuz’da Küçükçiftlik Park’ta gerçekleşecek konserin biletleri Biletinal’da satışa çıktı.

Klasik rock ve blues rock esintileriyle süsledikleri müzikleri ve heyecan verici canlı performanslarıyla tanınan Kaleo, Coachella, Lollapalooza ve Bonnaroo gibi önemli festivallerde sahne aldı. Rolling Stones stadyum konserlerinin açılış grubu olarak özel olarak seçildi.

Solistliğini güçlü vokaliyle dikkat çeken karizmatik JJ Julius’un üstlediği Kaleo, son albümleri Surface Sounds ile başarılarını perçinledi. Grammy adayı olan ’No Good’, ’’All the Pretty Girls’ Grey’s Anatomy, Riverdale gibi onlarca popüler dizide kullanılan ’Way Down We Go’ gibi şarkıların parlaması ile kısa sürede küresel olarak 1 milyarın üzerinde dinlenmeye ulaştı.

Etiketler
Konser
Lezzetli bir sarma pişirmek için mutlaka tencerenin dibine 1 bardak eklenmeliymiş Lezzetli bir sarma pişirmek için mutlaka tencerenin dibine 1 bardak eklenmeliymiş
Settar Tanrıöğen'den Kızılcık Şerbeti ekibi ile sürpriz buluşma Settar Tanrıöğen'den Kızılcık Şerbeti ekibi ile sürpriz buluşma
Yaprak Dökümü'nün 'Hayriye Hanımı'ydı: Son hali görenleri şaşırttı Yaprak Dökümü'nün 'Hayriye Hanımı'ydı: Son hali görenleri şaşırttı
Kerem Bürsin ve Melis Sezen'den flaş haber... Resmen ikili başladı Kerem Bürsin ve Melis Sezen'den flaş haber... Resmen ikili başladı
ÇOK OKUNANLAR
Merkez Bankası açıkladı: 1 dolar, 15 gün sonra ne kadar olacak? 1 dolar, 15 gün sonra ne kadar olacak?
Yeni vergi paketinde ayrıntılar netleşti: Bu meslekleri yapanlardan peşin vergi alınacak Bu meslekleri yapanlardan peşin vergi alınacak
Dilan Polat'ın kardeşi tahliyeden sonra ilk kez görüntülendi Dilan Polat'ın kardeşi tahliyeden sonra ilk kez görüntülendi
Meteoroloji'den İstanbul dahil çok sayıda kente sağanak uyarısı Meteoroloji'den İstanbul dahil çok sayıda kente sağanak uyarısı
Eşi darbe girişiminde öldürülmüştü: Nihal Olçok’tan Devlet Bahçeli’ye dikkat çeken çağrı Nihal Olçok’tan Bahçeli’ye dikkat çeken çağrı