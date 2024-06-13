Settar Tanrıöğen'den Kızılcık Şerbeti ekibi ile sürpriz buluşma

‘Kızılcık Şerbeti’ isimli fenomen dizide Abdullah Ünal karakterine hayat veren ve geçirdiği beyin kanaması sonrasında dizinin kadrosundan ayrılmak zorunda kalan Settar Tanrıöğen, dizideki rol arkadaşlarıyla buluştu.

Settar Tanrıöğen, dizideki rol arkadaşları Serkan Tınmaz, Emrah Altıntoprak ve Rahimcan Kapkap ile bir araya gelerek yemek yedi.

Dizide Metehan Ünal karakterini canlandıran oyuncu Rahimcan Kapkap verdikleri pozu "Settar abimiz bizi yemeğe çıkardı" ifadeleriyle paylaştı.