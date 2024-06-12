Yaprak Dökümü'nün 'Hayriye Hanımı'ydı: Son hali görenleri şaşırttı

Yaprak Dökümü dizisi 14 yıl önce final yapmasına rağmen hafızalardaki tazeliğini hala koruyor.

Türkiye'nin en sevilen dizilerinden biri olan Yaprak Dökümü'nün oyuncularının son hali de, izleyiciler tarafından sıklıkla merak ediliyor.

Dizide 'Hayriye Hanım' karakteriyle hafızalarımıza kazınan usta tiyatrocu Güven Hokna'nın son hali görenleri şaşırttı.

Hokna, Susam Sokağı, Ferhunde Hanımlar, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi, İkinci Bahar ve Zerda gibi dizilerindeki rolleriyle de biliniyordu.

Şimdilerde 78 yaşında olan usta oyuncu sosyal medyada son halini paylaştı. Zayıfladığı görülen oyuncuya yorum yağdı.

Oyuncunun söz konusu paylaşımına "Ne kadar zayıflamış", "İncecik olmuş", "Gençleşmiş", "Hayriye Hanım her hali ile güzel" gibi pozitif yorumlar yapıldı.