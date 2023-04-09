İBB'den usta sanatçıya saygı: Müze Gazhane'de Kemal Sunal sergisi

Sinemamızın ölümsüz ismi Kemal Sunal’ı tüm yönleriyle anlatan “Kemal Sunal Film Kostümleri ve Film Afişleri” sergisi, Müze Gazhane’de sanatseverlerin ilgisine sunuldu.

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İBB'den usta sanatçıya saygı: Müze Gazhane'de Kemal Sunal sergisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Dairesi Başkanlığı, nisan ayı boyunca birbirinden renkli etkinlikle İstanbulluların hayatına sanatla anlam katıyor. İBB Kültür’ün düzenlediği bu özel etkinliklerden biri de usta oyuncu Kemal Sunal’a saygı niteliği taşıyor.

Sinemamızın ölümsüz ismi Kemal Sunal’ı tüm yönleriyle anlatan “Kemal Sunal Film Kostümleri ve Film Afişleri” sergisi, oyuncunun ailesi ve sanatseverlerin katılımıyla önceki gün açıldı.

İBB'den usta sanatçıya saygı: Müze Gazhane'de Kemal Sunal sergisi - Resim : 1
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Müze Gazhane’deki açılışta büyük ustanın oğlu Ali Sunal ile de bir söyleşi gerçekleşti. Ali Sunal, babası Kemal Sunal’ın ölümünün üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen yeni nesil tarafından dahi çok sevildiğini ve bunun da ailesi olarak kendilerini gururlandırdığını söyledi. Usta sanatçının eşi Gül Sunal ve kızı Ezo Sunal’ın da bulunduğu söyleşide Ali Sunal, “Babam, çok özel bir insandı. Az konuşurdu, daha çok dinlemeyi tercih ederdi. Ben, bu konuda daha çok anneme benzemişim. Kimseye kin beslemezdi ama üzüldüğü konular vardı, telif hakları gibi. Filmleri hâlâ kendiyle yarıştırılan dünyadaki tek oyuncu benim babam sanırım. Bu özel insanın oğlu olmaktan gurur duyuyorum” dedi.

İBB'den usta sanatçıya saygı: Müze Gazhane'de Kemal Sunal sergisi - Resim : 2
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Büyük ustanın unutulmaz filmlerini, kostümleriyle tekrar hatırlamak isteyen tüm sevenleri, 14 Nisan Cuma gününe kadar açık olacak Müze Gazhane C Binası’ndaki sergiyi, saat 17.00’ye kadar ücretsiz olarak ziyaret edebilir.

İBB'den usta sanatçıya saygı: Müze Gazhane'de Kemal Sunal sergisi - Resim : 3
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