Nobel ödüllü yazar Annie Ernaux İstanbul'a geliyor

Geçen yıl Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan Fransız yazar Annie Ernaux, 42'nci İstanbul Film Festivali kapsamında, belgesel gösterimi ve kendi eserlerinin imza günü için 13 Nisan'da İstanbul'a geliyor.

Fransız Kültür Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte ağırlanacak olan yazar, 42'nci İstanbul Film Festivali kapsamında oğlu David Ernaux-Briot'nun yönetmenliğini yaptığı "Super 8 Yılları" filminin gösterimine katılacak. Festivalin 'Belgesel Kuşağı' bölümünde yer alan filmin gösterimi sonrasında yönetmen ile soru/cevap etkinliği de düzenlenecek.