'Şahmaran' dizisi hakkında suç duyurusu!

Yazar Yonca Sencar, kendisine ait eserde yer alan karakterlerin ve ana temanın "Şahmaran" dizisinde kullanıldığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Sencar, Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz’i buluşturan dizinin hikâyesinin 2016 yılında yazdığı 239 sayfalık 'Şahmeran İntikam' kitabından alındığını iddia etti.

Sencar, avukatı Naim Karakaya aracılığıyla senarist Pınar Bulut, yapımcı Tims&B Stüdyo Film ve Organizasyon Sanayi Ticaret A.Ş. yetkilileri ve yayıncı Netflix yetkilileri aleyhinde Fikir ve Sanat Eserleri Kanununu ihlal suçlamasıyla suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Yazar Sencar, kitabında ailesini kaybettikten sonra sürgün bir hayat yaşayan Evvie’nin uzun yolculuğunu Tarsus adında hep hayalini kurduğu küçük kasabada bitirmesini ve burada sakin bir yaşam sürmeyi amaç edinmişken kendisini sırlarla dolu bir kabusun içinde bulma hikâyesini anlattığını belirtti ve şu açıklamayı yaptı:

"2015’te yazarak 2016 yılında piyasaya sürdüğüm Şahmeran İntikam kitabımı iznim olmaksızın işlenerek Netflix’te yayınlanan Şahmaran isimli diziye uyarlandığını gördüm. İlk olarak dizinin fragmanını izlediğimde eserimde yarattığım ve kurgulamış olduğum fantastik yılan adam ve Kızıl Cadı karakterleri dikkatimi çekti. Konuyla ilgili yapımcı ve yayıncı kuruma ivedilikle bu tecavüzün sonlandırılmaları gerektiğini belirtmeme rağmen dizinin başka bir kitaptan uyarlandığı geri dönüşünü aldım.

Bunun üzerine tarafıma yapımcı ve yayıncı şirket tarafından belirtilen Emine Buzkan’ın 2010’da çıkartmış olduğu ‘Şah-ı Mar’ isimli kitabın ilk baskısını bulup inceledim. Bu kitapla dizinin arasındaki benzerlikler sadece karakter isimleri ve Mar ırkı noktasında olduğunu gördüm. Bu noktada karakterler ve karakterlerin arka planında dizinin omurgasını oluşturan karakterlerin özellikleri işlenerek benim eserimden alıntılandığı anlaşılmaktadır.

Emine Buzkan’ın kitabında 17 yaşlarında ergen bir karakter olan Şahsu’nun yalnızca Maran karakteriyle arasındaki çocukça bir aşk anlatılmaktadır. Bunun haricinde kitapta fantastik öğelerin kısıtlı olduğu ve hatta Mar ırkı haricinde hiçbir fantastik öğe bulunmadığı göze çarpmaktadır.

Bu haliyle dizide bulunan karakterlerin birçoğunun benim eserimdeki karakterler üzerine oturtulduğu, sahnelendiği, ana temanın ve birçok fantastik öğenin benim eserimden intihal edildiği açıkça şekilde anlaşılmaktadır. Benim eser sahipliğimden kaynaklı tüm maddi manevi kişilik haklarım tecavüze uğramıştır. Bu sebeple tüm yasal haklarımı kullanacağımı kamuoyuna duyururum."