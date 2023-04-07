Rapçi Coolio'nun ölüm nedeni ortaya çıktı

Tüm dünyada hit haline gelen ‘Gangsta's Paradise’ şarkısıyla tanınan rapçi Coolio'nun ölüm nedeninin yüksek doz uyuşturucu olduğu açıklandı.

Rapçi Coolio'nun ölüm nedeni ortaya çıktı

'Gangsta's Paradise' şarkısıyla tanınan rapçi Coolio, geçtiğimiz eylül ayında 59 yaşında hayatını kaybetti. Gerçek adı Artis Leon Ivey Jr. olan rapçinin yüksek doz uyuşturucudan hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Coolio'nun uzun süredir menajerliğini üstlenen Jarez Posey, rapçinin Los Angeles’taki evinin banyosunda tepkisiz halde bulunduğunu açıklamıştı.

Amerikalı şarkıcı Coolio, müzik kariyerine 1980’li yıllarda başladı. 1995’te çıkardığı ve tüm dünyada hit haline gelen ‘Gangsta's Paradise’ şarkısıyla tanındı. Asıl adı Artis Leon Ivey Jr olan Coolio, Michelle Pfeiffer’ın başrolde yer aldığı "Dangerous Minds" adlı filmin müziği olarak da kullanılan Gangsta's Paradise şarkısıyla Grammy kazandı. Şarkı, müzik platformu Spotify’da bir milyar dinlenmeyi geçti.

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