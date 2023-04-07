Barbie filminin fragmanı yayınlandı, sosyal medyada gündem oldu

Filmin ilk fragmanı bu hafta başında yayınlandı ve aynı anda yarattığı hani şekerci dükkanında insana gelen iç baygınlığı hissiyle sosyal medyada çok büyük bir mizah patlamasına yol açtı.

Aslında filmin çekileceği 2017 yılında açıklanmıştı ama defalarca oyuncu kadrosu değişti, birçok gecikme yaşandı. Sonunda Temmuz ayında vizyona gireceği açıklandı.

FRAGMAN ALAY KONUSU OLDU

Filmin yıldızlar geçidi gibi bir oyuncu kadrosu olması ve her birinin oynadığı karakteri anlatan posterler sosyal medyada müthiş bir mizah patlaması yarattı.

Film yapımcısı Warner Bros stüdyoları bu çılgınlığı öngörerek, fanların kendilerini posterlere eklemleyebilecekleri bir internet linki de hazırlamışlardı. Ama tabii ki kimse siteyi bu amaçla kullanmadı.

Onun yerine Twitter kullanıcıları Barbie Sinema Evreni'nde yer alabilecek en olmadık karakterleri hayal etmeye ve onların posterlerini yapmaya başladılar.