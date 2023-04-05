SİYAD ödüllerinde, en iyi belgesel ödülü 'Boşlukta'ya gitti

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) ödüllerinde, 2022 yılı değerlendirmesinde yılın en iyi belgeseli ödülünü “Boşlukta” kazandı.

Ödülü yönetmen Belmin Söylemez'in elinden alan Somnur Vardar belgeselin karakterleri, Emrah ve Ferhat'a film ekibini kendi dünyalarına soktukları için teşekkür etti.

Vardar ayrıca bir çok belgeselin yapım sürecinde önemli desteği olan Yeni Film Fonu'nun kurucusu, Gezi tutuklusu Osman Kavala'yı anarak “Umarım gelecek yıl burada olur” ifadelerini kullandı.

BOŞLUKTA

Toz toprak bir kent kendi gökyüzünden ve denizinden uzaklaşırken kimliğinden ve anılarından da arınır. O esnada şantiyelerdeki uzak “siluetler” geceleri işçi koğuşlarında memleket özlemleri, gelecek kaygıları ve genç bedenlerindeki tükenmişlik hissiyle birer karaktere dönüşür. Bu dev şantiye kentte Mardinli atanamamış öğretmen Ferhat ve öğretmen olmaya hevesli kuzeni Emrah’la yakınlaşırız. İkisinin de dedeleri ve babaları inşaat işçisidir. Zorlu çalışma koşullarından, düşük yevmiyelerden ve içlerinde sürekli gelecek kaygısı duymaktan bunalan iki genç adam için bu kısır döngüden çıkmanın tek yolu vardır: Akrabaları ve ağabeyleri gibi Cezayir’e gidip oradaki şantiyelerde dolar karşılığında çalışmak. Kenti kimliğinden sıyıran inşaatları uzaktan gözleyen film, bir yandan da işçi koğuşlarındaki yaşamlara ve büyük bir kentsel yıkıma tanıklık ediyor.

SOMNUR VARDAR KİMDİR?

İngiliz Dili ve Edebiyatı eğitiminin ardından Medya Çalışmaları alanında yüksek lisans yaptı. Çeşitli üniversiteler ve STK’ların sözlü tarih ve belgesel atölyelerinde eğitmen olarak görev aldı. Belgesel yönetmeni ve kurgucusu olarak çalışıyor. 'Bu Ne Güzel Demokrasi' ve 'Yolun Başında' belgesellerinde yönetmen olarak imzası bulunan Vardar 'Gurbet Pastası', 'Uzak' ve 'Üçüncü Bölgeden Hücum Varyasyonları' belgesellerinin de kurgusunu yaptı.

Kaynak: Gerçek Gündem