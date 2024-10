Hayranları Şokta! Jimi Hendrix'ten Yeni Şarkılar Geliyor

Rock müzik tarihinin en büyük müzisyenlerinden Jimi Hendrix'in yeni kayıtları ortaya çıktı. 1968'de kaydedilen demolar, 1970 yılında 27 yaşındayken hayatını kaybeden Hendrix'e ait daha geniş bir hatıra müzayedesi kapsamında satışa çıkacak. Satışa sunulan orijinal kayıtlar arasında "Up From the Skies", "Little Miss Lover" ve "Ain't No Telling"in farklı versiyonları da bulunuyor.

NTV'de yer alan habere göre; müzayedeci Propstore'un müzik danışmanı Mark Hochman, kayıtların alıcıya "yalnızca sizin dinleyebileceğiniz kendi Jimi Hendrix şarkılarınıza sahip olma şerefini vereceğini" ifade etti. Hochman, şarkılar için "Bu versiyonlar daha önce hiç duyulmamış, dolaşıma girmemiş ya da yayımlanmadı. Ses ve uzunluk açısından daha yaygın örneklerden çok farklılar. Daha fazla gitar duyabiliyorsunuz, ki Hendrix'in ünlü olduğu şey de bu" diye konuştu.

200 BİN STERLİNE SATIŞI BEKLENİYOR

1960'ların sonu ve 1970'lerin başında Hendrix'in menajeri Mike Jeffrey için çalışan Patricia "Trixie" Sullivan tarafından satışa çıkarılan 50'den fazla nadir kaset arasında Hendrix Experience'ın yanı sıra Animals ve Soft Machine gibi gruplara ait olanlar da var.

İlk olarak 1966'da Hendrix'in Birleşik Krallık'taki ilk single'ı "Hey Joe"nun B yüzü olarak yayımlanan "Stone Free"nin bir versiyonunun 200 bin sterline (yaklaşık 9 milyon TL) kadar alıcı bulması öngörülüyor.