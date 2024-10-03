Dünyaca Ünlü Müzik Grubu Tüm Müzik Haklarını Sattı: Fiyatı Dudak Uçuklattı
Dünyaca ünlü rock grubu müzik haklarını sattı. Anlaşmanın, yalnızca grubun kayıtlı şarkılarının haklarını kapsadığı öğrenildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Dünyaca ünlü rock grubu Pink Floyd, müzik kataloğunu yaklaşık 400 milyon dolara Sony Music'e satma kararı aldı. İkonik İngiliz grubun şarkı ve isim hakları, grup üyeleri arasında uzun süredir devam eden gerilimlere rağmen bu anlaşma sağlandı. Anlaşmanın, yalnızca grubun kayıtlı şarkılarının haklarını kapsadığı belirtildi.
REKOR FİYATA SATILDI
Financial Times’ın duyurduğu habere göre, anlaşmanın detaylarıyla ilgili grup üyeleri ve Sony temsilcileri herhangi bir açıklama yapmadı. Öncelikle 500 milyon dolara satılması planlanan kataloğun, 2022 yılında bir anlaşma yapılmasına sıcak bakıldığı ancak Roger Waters’ın siyasi açıklamaları nedeniyle bu sürecin zorlaştığı ifade ediliyor.
Son yıllarda Bruce Springsteen, Bob Dylan ve Queen gibi sanatçıların müzik haklarına bir milyar dolardan fazla yatırım yapan Sony Music’in, Pink Floyd’un müzik haklarını 400-500 milyon dolar arasında bir bedelle satın almak için görüşmelerde bulunduğu bildirildi.
Pink Floyd'un "Dark Side of the Moon", "The Wall", "Wish You Were Here", "Animals", "Meddle" ve "Piper at the Gates of Dawn" gibi klasik albümleri, müzik tarihinin en değerli eserleri arasında yer alıyor.