Dünyaca Ünlü Müzik Grubu Tüm Müzik Haklarını Sattı: Fiyatı Dudak Uçuklattı

REKOR FİYATA SATILDI

Financial Times’ın duyurduğu habere göre, anlaşmanın detaylarıyla ilgili grup üyeleri ve Sony temsilcileri herhangi bir açıklama yapmadı. Öncelikle 500 milyon dolara satılması planlanan kataloğun, 2022 yılında bir anlaşma yapılmasına sıcak bakıldığı ancak Roger Waters’ın siyasi açıklamaları nedeniyle bu sürecin zorlaştığı ifade ediliyor.