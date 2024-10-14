Ankara'da Evgeny Grinko Rüzgârı

Rus müzisyen, piyanist ve davulcu Evgeny Grinko, Ankara'da müzikseverlerle bir araya geldi.

Ankara'da Evgeny Grinko Rüzgârı

Rus müzisyen, piyanist ve davulcu Evgeny Grinko, Ankara'da ATO Congresium'da konser verdi. Konserde sanatçıya kemanda Vlada Ponyatovskaya, Anna Romanova ve Pavel Mazkevich, çelloda Yana Chekina, akordeonda ise Evgenya Popova eşlik etti.

Ankara'da Evgeny Grinko Rüzgârı - Resim : 1

Mayıs ayında çıkardığı Aşık Veysel'in 'Uzun İnce Bir Yoldayım' eseriyle Türk dinleyicilerinin beğenisini kazanan Grinko'nun 'Valse' ve 'Jana Maryam' eserleri de müzikseverlerden büyük ilgi gördü. Hayranları, 'Uzun İnce Bir Yoldayım'ı çalan müzisyenin sahnedeki performansını cep telefonlarıyla görüntüledi. Yoğun ilgi gören konserin sonunda dinleyiciler sanatçıyı ayakta alkışladı.

Ankara'da Evgeny Grinko Rüzgârı - Resim : 2

Kaynak: DHA

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