Game of Thrones'un öncesini anlatacak dizi yolda

George R.R. Martin’in bir dizi romanına dayanan yeni bir Game of Thrones spin-off dizisinin HBO’ya geleceği resmen doğrulandı. 2011’de HBO’da yayınlanmaya başladıktan sonra kanalın en popüler dizilerinden biri haline gelen Taht Oyunları, geçen yıl da House of the Dragon adlı spin-off dizisi ile genişlemişti. Ancak House of the Dragon duyurulan yan dizilerden yalnızca biriydi ve o zamandan beri diğer yapımların birçoğu hazırlık aşamasındaydı.

Warner Bros. Discovery, Martin’in Tales of Dunk & Egg romanlarının uyarlaması şeklinde bir başka Game of Thrones öncülünün de yolda olduğunu resmen duyurdu.

Şu anda A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight (Yedi Krallık Şövalyesi: Gezgin Şövalye) adını taşıyan yeni spin-off’ta Martin, Ira Parker ile birlikte yazar ve yürütücü yapımcı olarak görev alacak. Ryan Condal ve Vince Gerardis de yürütücü yapımcı olarak görev yapacak.

A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight dizisinin resmî sinopsisi de paylaşıldı:

“Game of Thrones olaylarından bir asır önce, Westeros topraklarını iki cesur kahraman arşınlamaktadır: Sör Uzun Duncan ve küçük yaveri Yumurta. Genç, naif ve cesur Duncan, tecrübeli değilse de rakiplerinin üzerinde olanca heybetiyle yükselen bir gezgin şövalyedir. Ona eşlik eden ufacık yaveri Yumurta ise gizemli bir çocuktur. Targaryen soyunun hâlâ Demir Taht’ı elinde tuttuğu ve son ejderhanın hatırasının henüz hafızalardan silinmediği bir çağda geçen bu maceradaki imkânsız ve eşsiz dostları büyük kaderler, güçlü düşmanlar ve tehlikeli maceralar bekliyor.”