Murakami Haruki'den 6 yıl sonra yeni roman

Dünyaca ünlü Japon yazar Murakami Haruki, 6 yıl sonra "Maçi to Sono Futaşika na Kabe" (Şehir ve Belirsiz Duvarları) isimli yeni romanını yayımladı.

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Murakami Haruki'den 6 yıl sonra yeni roman

Shinchosha Publishing yayınevi, Dünyaca ünlü Japon yazar Murakami'nin yeni eseri "Maçi to Sono Futaşika na Kabe"nin raflarda yerini aldığını duyurdu.

Yayınevi, Murakami'nin 6 yıl sonra yayımlanan eserinin öncelikle 300 bin adet basıldığını ve buna paralel olarak elektronik baskısının piyasaya sürüldüğünü bildirdi. Japonya'da etiket fiyatı 2970 yen (22 dolar) olan eser raflarda yerini aldı.

Murakami, 1987 yılında yayımlanan "Norwegian Wood" (İmkansızın Şarkısı) romanıyla uluslararası şöhrete kavuştu.

2006 Franz Kafka ve 2016 Hans Christian Andersen adına verilen uluslararası edebiyat ödüllerini kazanan Japon yazarın adı Nobel Edebiyat Ödülü için de sıkça anılıyor.

Kyoto doğumlu 74 yaşındaki Japon yazarın eserlerinin dünya genelinde 50 dile çevrildiği kaydediliyor. Yazarın en son eseri 2017'de yayımlanmıştı.

Kaynak: AA

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