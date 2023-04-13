TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü Egemen Berköz’e verildi

Türk Tabipleri Birliği’nin 2 Temmuz 1993’te Sıvas katliamında öldürülen şair - doktor Behçet Aysan anısına verdiği TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü’ne bu yıl Egemen Berköz’ün “Yalnızlık Tanımları” kitabı değer görüldü. Ödüle 106 yapıt başvurdu.

TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü Egemen Berköz’e verildi

Doğan Hızlan, Cevat Çapan, Turgay Fişekçi, Ali Cengizkan ve Haydar Ergülen’den oluşan Seçici Kurul, 11 Nisan 2023’te uzaktan erişimle yaptığı toplantıda, ödüle başvuran yapıtların yanında geçtiğimiz yıl yayımlanan kitapları da değerlendirdi.

TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü Seçici Kurulu’nun tutanağında şöyle denildi:  “65 yıla yaklaşan şiir uğraşısının sesini hep bir meşale olarak içinde taşıyan, günlük yaşantının katmanlarından yakaladığı ayrıntılı gözlemlerle bu ateşi sürekli besleyen, kendi kişiselliğinin ötesinde çoğul olanı ortaklaşa kılan, duru söyleyişiyle bu kitabında da Türk şiirindeki ayrıcalıklı yerini pekiştiren Egemen Berköz’ün,  “Yalnızlık Tanımları” kitabına oybirliğiyle verilmesini uygun buldu.”

TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü önümüzdeki günlerde İstanbul’da yapılacak törenle sahibine verilecek.

             

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