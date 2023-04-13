Don Kişot balesi, AKM'de seyircisiyle buluşacak

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) tarafından sahneye konulan "Don Kişot" balesi, Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Son Güncelleme:
Don Kişot balesi, AKM'de seyircisiyle buluşacak

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Miguel de Cervantes'in Don Kişot romanından seçilmiş bazı bölümlerin yer aldığı eser, 19 ve 20 Nisan'da sahnelenecek.

Ayşem Sunal Savaşkurt'un sahneye koyduğu eserde "Don Kişot" karakterini Alkış Peker, "Sanço Panza"yı Ürün İndere yorumlayacak. Eserde ayrıca Onur Tunay, Kerem Kuraner, M. Nuri Arkan, Melike Manav, Julia Hartmann, Merve Topaldemir, Zeynep Güçoğlu, Asena Ökte, Berin Kocabaşoğlu, Ayça Anıl, Can Bezirganoğlu, Alican Güçoğlu, Zuhal Karaca ve Özlem Özgen Ovacıklı sahne alacak.

Orkestra şefliğini Roberto Gianola'nın üstlendiği temsilin dekor tasarımını İsmail Dede, kostüm tasarımını Gizem Betil, ışık tasarımını ise Önder Arık yapacak.

Ludwig Minkus'un bestesiyle Marius Petipa tarafından ilk kez 1869'ta Moskova'da Bolşoy İmparatorluk Tiyatrosu'nda sahnelenen bale, müziklerindeki melodi zenginliği ile klasik bale dünyasının önemli eserlerinden biri olarak biliniyor.

Son Güncelleme:
Sahur için deneyebilirsiniz. Puf puf kabarıyor tadan börek sanıyor... Sahur için deneyebilirsiniz. Puf puf kabarıyor tadan börek sanıyor...
Murakami Haruki'den 6 yıl sonra yeni roman Murakami Haruki'den 6 yıl sonra yeni roman
TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü Egemen Berköz’e verildi TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü Egemen Berköz’e verildi
Kanser hücrelerini tam 48 saat içinde silip süpürüyor! Bilim insanları da doğruluyor.. Kanser hücrelerini tam 48 saat içinde silip süpürüyor! Bilim insanları da doğruluyor..
ÇOK OKUNANLAR
Kemal Özkiraz 'araştırmacılık jübilem' diye paylaştı: İşte bu pazar seçim olsa yaşanacak senaryo! Kemal Özkiraz 'araştırmacılık jübilem' diye paylaştı: İşte bu pazar seçim olsa yaşanacak senaryo!
Deprem uzmanı Özener açıkladı: İşte 500 yıl boyunca yaşanacak en güvenli il İşte 500 yıl boyunca yaşanacak en güvenli il
TEAM Araştırma Genel Müdürü Tol, Erdoğan'ın üst eşiğini açıkladı ve ekledi: 'Sürpriz yaşanmazsa Kılıçdaroğlu kazanacak' TEAM Araştırma Genel Müdürü: Sürpriz yaşanmazsa Kılıçdaroğlu kazanacak
Gezici Araştırma kaybedilen oy oranını açıkladı: Kadınlar AKP'den kopuyor Gezici Araştırma kaybedilen oy oranını açıkladı: Kadınlar AKP'den kopuyor
Acun Ilıcalı'dan 'diskalifiye' tepkilerine yanıt Acun Ilıcalı'dan 'diskalifiye' tepkilerine yanıt