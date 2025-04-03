Efsane Müzik Grubu The Beatles'ın Üyelerini Anlatan Dört Filmin Çıkış Tarihi Belli Oldu

Efsane müzik grubu The Beatles'ın her üyesinin hayat hikayesini ayrı ayrı konu edinecek filmlerin vizyon tarihleri belli oldu.

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Efsane Müzik Grubu The Beatles'ın Üyelerini Anlatan Dört Filmin Çıkış Tarihi Belli Oldu

Dünyanın en sevilen müzik grupları arasında yer alan efsane The Beatles’ın her üyesinin hayat hikayesini konu alan dört filmin çıkış tarihleri belli oldu.

Yönetmen Sam Mendes, The Beatles'ın her üyesinin hayat hikayesini konu alan dört filmin çıkış tarihini resmen duyurdu. Mendes, grup üyeleri Paul McCartney, John Lennon, George Harrison ve Ringo Starr'ın hayatını konu alan dört ayrı film çekileceğini belirtti.

Dört film serisinden oluşacak yapımda, John Lennon’ı Harris Dickinson, Paul McCartney’yi Paul Mescal, Ringo Starr’ı Barry Keoghan ve George Harrison’ı Joseph Quinn canlandıracağı öğrenildi.

Filmlerin yönetmeni Mendes, efsane grubun hikayesinin tek bir filmle anlatılamayacak kadar büyük olduğunu söyledi.

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Kaynak: DHA

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