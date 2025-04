Dünyaca Ünlü Grup The Rasmus 6 Kasım'da İstanbul'a Geliyor

Dünya çapında tanınan ve geniş kitlelerce sevilen The Rasmus, 6 Kasım 2025 tarihinde İstanbul’da sahne olacak. Grup en sevilen şarkılarını ve yeni kayıtlarını dinleyicileri için çalacak.

Grubun kurucusu Lauri Ylönen, konsere ilişkin yaptığı açıklamada uzun süredir turneye çıkmadıklarını ve 2025 yılında çıkacakları dünya turu için heyecanlı olduklarını ifade etti. Turnelerinin giderek büyüdüğünü ve daha açıklanacak tarihlerinin de olduğunu belirten Ylönen, dinleyicileriyle takılacakları günleri dört gözle beklediklerini ve onları yeniden görmenin çok eğlenceli olacağını ifade etti.

The Rasmus, 1994 yılında kuruldu ve 2003'te yayımladıkları "Dead Letters" albümüyle ünlendi. Özellikle "In the Shadows", "First Day of My Life" ve "Guilty" gibi parçalarıyla dünya çapında milyonlarca müziksevere erişti.

Kaynak: AA