Volkan Konak'a Vefa: Nostaljik Tramvayda Şarkılarıyla Anılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İETT, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden usta sanatçı Volkan Konak’ı özel bir uygulamayla anıyor.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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110 yıllık nostaljik tramvay, bir hafta boyunca İstiklal Caddesi’nde Volkan Konak’ın unutulmaz şarkıları eşliğinde sefer yapıyor. Sanatçının eserleri, geçmişte defalarca yankılandığı bu tarihi caddede bir kez daha müzikseverlerle buluşuyor. Yolcular ve caddedeki ziyaretçiler, Konak’ın eşsiz ezgileriyle duygusal anlar yaşıyor.

İETT, ayrıca Volkan Konak’a ithaf edilen özel tasarımlı bir otobüsü de hizmete sundu. EL2 Emirgan - 4. Levent Metro hattında 15 gün boyunca sefer yapacak olan bu özel otobüs, sanatçının kültürel mirasına saygı duruşu niteliği taşıyor.

Bu anlamlı uygulamalarla İETT, ‘Kuzeyin Oğlu’ Volkan Konak’ı İstanbul’un simge noktalarında yaşatmaya devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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