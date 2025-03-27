Kütahya'da İzinsiz Kazı Yapan 10 Şüpheli Yakalandı
Kütahya'nın Gediz ilçesinde, ormanlık alanda iş makineleriyle izinsiz kazı yapan 10 şüpheli suçüstü yakalandı.
Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe yakınlarındaki ormanlık alanda izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bölgeye giden ekipler, kepçe ve ekskavatör ile kazı yapan 10 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Jandarma, tarihi eser olarak değerlendirilen topraktan yapılmış küp ile testi, 2 sikke ve kazıda kullanılan çeşitli malzeme ele geçirdi. Yakalanan zanlıların, jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA