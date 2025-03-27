Kütahya'da İzinsiz Kazı Yapan 10 Şüpheli Yakalandı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, ormanlık alanda iş makineleriyle izinsiz kazı yapan 10 şüpheli suçüstü yakalandı.

Kütahya'da İzinsiz Kazı Yapan 10 Şüpheli Yakalandı

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe yakınlarındaki ormanlık alanda izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bölgeye giden ekipler, kepçe ve ekskavatör ile kazı yapan 10 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Jandarma, tarihi eser olarak değerlendirilen topraktan yapılmış küp ile testi, 2 sikke ve kazıda kullanılan çeşitli malzeme ele geçirdi. Yakalanan zanlıların, jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler
Kütahya Tarihi eser kaçakçı
İstanbul'da Kapatılan Metro Durakları Açıldı İstanbul'da Kapatılan Metro Durakları Açıldı
Ne Peynir Ne de Kefir! Hepsinden 10 Kat Daha Faydalı, Kemikleri Çelik Gibi Sağlam Yapıyor Ne Peynir Ne de Kefir! Hepsinden 10 Kat Daha Faydalı, Kemikleri Çelik Gibi Sağlam Yapıyor
Ekrem İmamoğlu'ndan İlk Ön Seçim Yorumu Ekrem İmamoğlu'ndan İlk Ön Seçim Yorumu
Dünyanın En Çok Kullanılan Yapay Zeka Araçları Sıralandı! İlk Sıradakine Çok Şaşıracaksınız Dünyanın En Çok Kullanılan Yapay Zeka Araçları Sıralandı! İlk Sıradakine Çok Şaşıracaksınız
ÇOK OKUNANLAR
Trafikte Yeni Kurallar! Meclis'ten Geçti: Artık 250 Bin TL Cezası Var Trafikte Yeni Kurallar! Meclis'ten Geçti: Artık 250 Bin TL Cezası Var
Dünya Devi Otomobil Markalarının Başı Dertte! Dengeleri Değiştirecek Tarihi Adım: En Çok Onlar Etkilenecek Dünya Devi Otomobil Markalarının Başı Dertte!
IBAN’a EFT ve Havale ile Para Gönderirken Bunu Yapmayan Yandı! Cebiniz Bir Anda Boşalabilir: Kritik Döviz Kuru Detayı... IBAN’a EFT ve Havale ile Para Gönderirken Bunu Yapmayan Yandı! Kritik Döviz Kuru Detayı...
Uludağ'da Kapatılan Kervansaray Otel'de Yangın Faciası! 3 Kişi Hayatını Kaybetti Uludağ'daki Faciadan Bir Acı Haber Daha
İslam Memiş Kuyumcuların Büyük Oyununu İfşa Etti: Bu Altınları Sakın Almayın Kuyumcuların Büyük Oyunu, Gram Altın Alacaklar Dikkat!