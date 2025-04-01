Bahçelievler’de Çamur Yağdı! Araçlar Yeniden Yıkamaya Gitti

İstanbul’da dün akşam saatlerinde başlayan yağmur, beraberinde toz taşınımını da getirince Bahçelievler başta olmak üzere birçok bölgede araçların üzeri çamurla kaplandı.

Bahçelievler’de Çamur Yağdı! Araçlar Yeniden Yıkamaya Gitti

Meteorolojik kaynaklara göre, Afrika üzerinden gelen toz bulutlarının etkisiyle oluşan çamurlu yağmur, özellikle araç sahipleri için ekstra temizlik masrafı anlamına geldi. Yeni yıkattıkları araçlarının kısa sürede tekrar kirlenmesine üzülen vatandaşlar, bu durumun son zamanlarda daha sık yaşandığını dile getirdi.

"ARACIMI DÜN YIKATTIM BUGÜN ÇAMURLA KAPLANDI"

Bahçelievler’de yaşayan Tarık Özhan, “Aracımı daha dün yıkamıştım, bugün baktım çamur yağmış. Ne yapalım, bu da bir tür doğal afet. Mecburen tekrar yıkatacağım” dedi.

Bir başka sürücü Harun Erdem ise bu tür çamurlu yağışların son dönemlerde arttığına dikkat çekerek, “Eskiden yılda bir kez olurdu, şimdi neredeyse ayda bir yaşıyoruz. Araçları yıkatıyoruz ama birkaç gün içinde yine aynı hale geliyor. Elimizden bir şey gelmiyor, tekrar yıkatıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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