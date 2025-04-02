'Dönüşüm' Sergisi 12 Nisan'da Açılıyor

Fotoğraf ve resmin buluştuğu “Dönüşüm” sergisi, sanatseverleri algısal bir keşfe davet ediyor. 12 Nisan'da başlayacak sergi, 20 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
'Dönüşüm' Sergisi 12 Nisan'da Açılıyor

Tasarımparkı, sanatseverleri “Dönüşüm” sergisiyle benzersiz bir deneyime davet ediyor. Fotoğraf sanatçısı Sena İyikul’un objektifinden çıkan kareler, Ressam İlkay Günerli’nin eklediği doku, pentür ve çizgilerle buluşarak fotoğraf ile resim arasındaki etkileşimi keşfetme fırsatı sunuyor.

12 Nisan Cumartesi günü açılacak sergide, sanatçılar dönüşüm kavramını yalnızca fiziksel bir değişim olarak değil, izleyicinin algısal sürecini de etkileyen bir deneyim olarak ele alıyor. Bir görüntünün nerede sona erdiği ve diğerinin nasıl başladığı sorusu, sanatseverleri derin bir sorgulamaya yönlendiriyor. Sürekli değişen formlara sahip eserler, izleyiciyi detayların içine çekerken, kendi algısal dönüşümlerini yaşama fırsatı tanıyor.

'Fotoğraf ve Resmin Diyaloğu' başlığıyla sunulan sergi, 20 Nisan’a kadar ziyaret edilebilir.

'Dönüşüm' Sergisi 12 Nisan'da Açılıyor - Resim : 1

Kaynak: Haber Merkezi

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