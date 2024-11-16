John Lennon'ın Milyonluk Saatini Türk Şoför Çalmış

The Beatles grubunun efsane ismi John Lennon’a eşi Yoko Ono tarafından doğum gününde hediye edilen saatin Ono’nun Türk şoför tarafından çalındığı iddia edilmişti. Mahkeme, saatin çalındığına hükmederek Yoko Ono’ya iade edilmesine hükmetti.

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John Lennon'ın Milyonluk Saatini Türk Şoför Çalmış

Japon sanatçı Yoko Ono, 1980 yılında New York'ta öldürüldüğü suikasttan yaklaşık iki ay önce The Beatles üyesi eşi John Lennon'a 40. yaş günü hediyesi olarak 4,5 milyon dolar değerinde olduğu belirtilen Patek Philippe saat hediye etti.

John Lennon'ın Milyonluk Saatini Türk Şoför Çalmış - Resim : 1

TÜRK ŞOFÖR TARAFINDAN ÇALINDI İDDİASI

Nadir üretilen ve 18 ayar altın kaplama saat iddiaya göre 2006 yılında Yoko Ono'nun Türk şoförü tarafından çalındı.

Ardından Türkiye'ye getirilen saat daha sonra 2010 yılında Almanya'da bir müzayedede Çin'de yaşayan bir İtalyan iş insanı tarafından satın alındı.

John Lennon'ın Milyonluk Saatini Türk Şoför Çalmış - Resim : 2

SAATİN ÇALINDIĞI 2014 YILINDA ORTAYA ÇIKTI

Ono, saatin çalındığını ancak 2014 yılında, İtalyan iş insanının saatin değerini belirlemek için görevlendirdiği Cenevre merkezli bir şirketin avukatının kendisiyle iletişime geçmesi üzerine öğrendi. Ardından hem Amerika'da hem de İsviçre'de hukuk mücadelesi başlattı.

Yoko Ono, saatin Türk şoförü tarafından satıldığı iddiasını ortaya attı. Suçlamaların odağındaki Türk şoför ise saati Ono'nun kendisine verdiğini öne sürerek iddiaları reddetti.

John Lennon'ın Milyonluk Saatini Türk Şoför Çalmış - Resim : 3

FEDERAL MAHKEME NOKTAYI KOYDU

İsviçre mahkemeleri, 2022 ve 2023 yılında iki ayrı karar vererek, saatin Ono'ya ait olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Son olarak Amerika Federal Mahkemesi ise saatin çalındığına ve ardından müzayedede satıldığına hükmederek, iade edilmesini talep etti. Böylece Yoko Ono 10 yıllık hukuk mücadelesini kazanmış oldu.

John Lennon'ın Milyonluk Saatini Türk Şoför Çalmış - Resim : 4

SAATİN NE ZAMAN İADE EDİLECEĞİ BELİRSİZ

Ono'nun avukatı Vincent Guignet, John Lennon'un eşinin davanın sonucundan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Bu saat onun için özel bir öneme sahip ve onu geri almanın zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

İsviçre mahkemesi belgelerine göre, saat şu anda davacının avukatı tarafından Cenevre'de muhafaza ediliyor ve ne zaman iade edileceği veya iade edilip edilmeyeceği henüz belli değil.

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Kaynak: Ekonomim

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