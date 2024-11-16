Kızıl Goncalar Dizisine Bir Transfer Daha! 'Üstad' Geliyor...

NOW'ın reyting rekortmeni dizisi “Kızıl Goncalar” her pazartesi akşamı ekrana geliyor. Ömür Atay’ın yönettiği, Şükrü Necati Şahin’in yazdığı fenomen diziye yeni sezonunda Pelin Ermiş'in ardından bir oyuncu daha dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; Ermiş’in “Çağla” rolüne hayat vereceği ve Hande’yle yollarının kesişeceği öğrenilen diziye Çağla’nın eşi de katılacak.

Kızıl Goncalar’ın 27. bölümünde “Üstad” karakteri gelecek. Pelin Ermiş’in partneri olan Üstad’ı Murat Divitçioğlu oynayacak.

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