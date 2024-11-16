Kızıl Goncalar Dizisine Bir Transfer Daha! 'Üstad' Geliyor...

Ekranların fenomen dizisi Kızıl Goncalar'ın ikinci sezonunda kadroya birçok yeni oyuncu katıldı. Diziye katılan son isim "Çağla" karakteriyle Pelin Ermiş olurken, Çağla'nın eşi "Üstad"ı da Murat Divitçioğlu canlandıracak.

Kızıl Goncalar Dizisine Bir Transfer Daha! 'Üstad' Geliyor...

NOW'ın reyting rekortmeni dizisi “Kızıl Goncalar” her pazartesi akşamı ekrana geliyor. Ömür Atay’ın yönettiği, Şükrü Necati Şahin’in yazdığı fenomen diziye yeni sezonunda Pelin Ermiş'in ardından bir oyuncu daha dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; Ermiş’in “Çağla” rolüne hayat vereceği ve Hande’yle yollarının kesişeceği öğrenilen diziye Çağla’nın eşi de katılacak.

Kızıl Goncalar Dizisine Bir Transfer Daha! 'Üstad' Geliyor... - Resim : 1

Kızıl Goncalar’ın 27. bölümünde “Üstad” karakteri gelecek. Pelin Ermiş’in partneri olan Üstad’ı Murat Divitçioğlu oynayacak.

Kızıl Goncalar Dizisine Bir Transfer Daha! 'Üstad' Geliyor... - Resim : 2.

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