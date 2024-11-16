Ünlü Oyuncu Ulaş Tuna Astepe'den Kaz Dağları Eylemlerine Destek! 'Burası Cengiz Bey'in Değil'

Şu sıralar BluTv'de yayınlanan "İlk ve Son" dizisiyle gündemde olan ünlü oyuncu Ulaş Tuna Astepe, sevenlerinden gelen çağrı üzerine, Cengiz Holding'in maden ocakları için Kaz Dağları’nda yapılan orman katliamına karşı gelen eylemcilere destek verdi.

'KADINLARIN ÇAĞRISI ÜZERİNE GELDİM'

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; bölge halkının "Katliama hayır" çağrısına katılan ve protesto gösterisinde yer alan Astepe, şunları söyledi:

“Hacıbekirler Köyü’nün kadınlarının çağrısı üzerine geldim. Uzun zamandır Kaz Dağları maden ocaklarına karşı direnç gösteriyor. Kurtarabildiğimiz kadarıyla kurtarıyoruz. Ancak hâlâ çok büyük bir kısmı tehdit altında… Burada anladığım kadarıyla 6 hektarlık bir alan, yaklaşık 1 milyonu ağaç altın için, bakır için, ne sebeple olursa olsun altındaki maden için kesilmek üzere…

'BURASI İNSANLIĞIN MİRASI, BİZİM DEĞİL'

Burada da duyarlı insanlar buna engel olmak için toplandılar. Gördüğüm kadarıyla insanlar yardım talep ediyorlar. Buraya gelmemizi buna engel olmamızı istiyorlar. Bu toprak Cengiz Bey'in (Cengiz İnşaat’ın sahici Mehmet Cengiz) değil… Burası bizim bile değil. İnsanlığın mirası ve bunu korumak hepimizin hakkı… Elimizden geleni yapmak zorundayız.”