Adana'da Yürek Yakan Olay: Göle Düşen Lise Öğrencisinin Cansız Bedeni Bulundu

Adana'nın Çukurova ilçesinde, deniz bisikletiyle Seyhan Baraj Gölü'ne açılan 15 yaşındaki Medine Gezer, dengesini kaybedip suya düştü. Gezer’in kaybolduğunun bildirilmesinin ardından arama çalışmaları başlatıldı. Medine'nin cansız bedeni, dalgıç polisler tarafından bu sabah bulundu.

Adana'da Yürek Yakan Olay: Göle Düşen Lise Öğrencisinin Cansız Bedeni Bulundu

Adana'da Çukurova ilçesinde lise öğrencisi Medine Gezer, 14 Kasım'da saat 17.00 sıralarında Adnan Menderes Bulvarı'nın kıyısındaki işletmeden deniz bisikleti kiralayıp, tek başına Seyhan Baraj Gölü'ne açıldı. Bir süre sonra bilinmeyen nedenle dengesini kaybeden Gezer, suya düştü. Gezer'in suda çırpındığını görenler, durumu polise bildirdi. Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı ekipler, gölde arama çalışması yaptı ancak sonuç alınamadı.

Adana'da Yürek Yakan Olay: Göle Düşen Lise Öğrencisinin Cansız Bedeni Bulundu - Resim : 1

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Havanın kararmasıyla ara verilen çalışmalar, günün ilk ışıkları ile yeniden başladı. Medine Gezer'in bu sabah dalgıç polisler tarafından cansız bedeni bulundu. Sudan çıkarılan Gezer'in cesedi, otopsi için morga götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Adana'da Yürek Yakan Olay: Göle Düşen Lise Öğrencisinin Cansız Bedeni Bulundu - Resim : 2

Kaynak: DHA

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