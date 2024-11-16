Adana'da Yürek Yakan Olay: Göle Düşen Lise Öğrencisinin Cansız Bedeni Bulundu

Adana'da Çukurova ilçesinde lise öğrencisi Medine Gezer, 14 Kasım'da saat 17.00 sıralarında Adnan Menderes Bulvarı'nın kıyısındaki işletmeden deniz bisikleti kiralayıp, tek başına Seyhan Baraj Gölü'ne açıldı. Bir süre sonra bilinmeyen nedenle dengesini kaybeden Gezer, suya düştü. Gezer'in suda çırpındığını görenler, durumu polise bildirdi. Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı ekipler, gölde arama çalışması yaptı ancak sonuç alınamadı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Havanın kararmasıyla ara verilen çalışmalar, günün ilk ışıkları ile yeniden başladı. Medine Gezer'in bu sabah dalgıç polisler tarafından cansız bedeni bulundu. Sudan çıkarılan Gezer'in cesedi, otopsi için morga götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA