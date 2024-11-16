İstanbul'da Vapurla Çarpışan Balıkçı Teknesi Battı! Görüntüler Ortaya Çıktı
İstanbul'un Üsküdar ilçesinde özel etkinlikler için kullanılan vapur ile balıkçı teknesi çarpıştı. Tekne, sulara gömülürken, balıkçı vapurun mürettebatı tarafından kurtarıldı.
Üsküdar’da, özel etkinlik ve gezi vapuru olarak kullanılan Le Vapeur Magique adlı vapurla, balıkçı teknesi çarpıştı. Çarpışma sonrası tekne batarken, balıkçı son anda kurtuldu.
Denize düşen balıkçı, vapur mürettebatı tarafından kurtarıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, 10 Kasım Pazar günü, Üsküdar Kız Kulesi açıklarında meydana geldi.
TEKNE BATTI
İddiaya göre, Le Vapeur Magique isimli özel etkinlik ve gezi vapuruyla, balıkçı teknesi çarpıştı, çarpışmanın etkisiyle balıkçı teknesi batarak sulara gömüldü.
BALIKÇIYI MÜRETTEBAT KURTARDI
Kazada denize düşen balıkçı, vapur mürettebatı tarafından kurtarılırken, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaynak: DHA
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