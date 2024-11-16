İstanbul'da Vapurla Çarpışan Balıkçı Teknesi Battı! Görüntüler Ortaya Çıktı

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde özel etkinlikler için kullanılan vapur ile balıkçı teknesi çarpıştı. Tekne, sulara gömülürken, balıkçı vapurun mürettebatı tarafından kurtarıldı.

Son Güncelleme:

Üsküdar’da, özel etkinlik ve gezi vapuru olarak kullanılan Le Vapeur Magique adlı vapurla, balıkçı teknesi çarpıştı. Çarpışma sonrası tekne batarken, balıkçı son anda kurtuldu.

Denize düşen balıkçı, vapur mürettebatı tarafından kurtarıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, 10 Kasım Pazar günü, Üsküdar Kız Kulesi açıklarında meydana geldi.

İstanbul'da Vapurla Çarpışan Balıkçı Teknesi Battı! Görüntüler Ortaya Çıktı - Resim : 1

TEKNE BATTI

İddiaya göre, Le Vapeur Magique isimli özel etkinlik ve gezi vapuruyla, balıkçı teknesi çarpıştı, çarpışmanın etkisiyle balıkçı teknesi batarak sulara gömüldü.

İstanbul'da Vapurla Çarpışan Balıkçı Teknesi Battı! Görüntüler Ortaya Çıktı - Resim : 2

BALIKÇIYI MÜRETTEBAT KURTARDI

Kazada denize düşen balıkçı, vapur mürettebatı tarafından kurtarılırken, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Pendik Açıklarında Gemi Yangını! 2 İşçi Hayatını KaybettiPendik Açıklarında Gemi Yangını! 2 İşçi Hayatını KaybettiGüncel
Dünya Kovdu, Türkiye Aldı! İsrail’e Patlayıcı Taşıyan Gemi Çanakkale Limanı'na İlerliyorDünya Kovdu, Türkiye Aldı! İsrail’e Patlayıcı Taşıyan Gemi Çanakkale Limanı'na İlerliyorGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Üsküdar İstanbul gemi
Son Güncelleme:
Almanya Yakalama Kararı Çıkardı, İstanbul'da Yakalandı Almanya Yakalama Kararı Çıkardı, İstanbul'da Yakalandı
Unutkan Olmanın Her Şeyi Hatırlamaktan Daha Sağlıklı Olduğunu Biliyor Muydunuz? Unutkan Olmanın Her Şeyi Hatırlamaktan Daha Sağlıklı Olduğunu Biliyor Muydunuz?
İstanbul'un Göbeğinde Korku Dolu Anlar! Otel İnşaatında Yangın Korku Dolu Anlar! Otel İnşaatında Yangın
Tadı Lokantadakileri Aratmıyor! Mercimek Çorbasına Sadece 1 Bardak Eklemek Yetiyor Tadı Lokantadakileri Aratmıyor! Mercimek Çorbasına Sadece 1 Bardak Eklemek Yetiyor