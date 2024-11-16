Almanya Yakalama Kararı Çıkardı, İstanbul'da Yakalandı

Almanya’nın ‘acil yakalama kararı’ çıkardığı, uyuşturucu suçundan uluslararası seviyede aranan Daniel Sabotta İstanbul’da yakalandı. Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu.

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Almanya Yakalama Kararı Çıkardı, İstanbul'da Yakalandı

Almanya tarafından çıkartılan acil yakalama mesajıyla 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan uluslararası seviyede aranan Daniel Sobotta, İstanbul'da gerçekleştirilen 'Kuyu-39' operasyonu kapsamında yakalandı.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA DUYURDU

Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından açıkladı.

Paylaşımda, "Almanya tarafından çıkartılan Difüzyon Mesajıyla (Acil Yakalama Mesajı) 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan uluslararası seviyede aranan Daniel Sobotta İstanbul'da düzenlenen 'KUYU-39' operasyonuyla yakalandı.

Almanya Yakalama Kararı Çıkardı, İstanbul'da Yakalandı - Resim : 1

"ŞİŞLİ'DE GÖZALTINA ALINDI"

Uluslararası iş birliği, güvenlik güçlerimizin koordinasyonu, azmi ve kararlı duruşuyla kırmızı difüzyon mesajıyla aranan şahısları tek tek yakalıyoruz. Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu; kriptolu cep telefonuyla bir iletişim uygulaması üzerinden diğer şahıslarla iletişime geçip, çeşitli uyuşturucu maddeleri satarak yüklü miktarda kar elde ettiği tespit edilen Daniel Sobotta İstanbul'un Şişli ilçesinde yakalandı.

Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ve Göç İdaresi Başkanlığımız ile operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: DHA

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