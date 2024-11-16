Zihinsel Engelli Kadına Cinsel Saldırı ve İşkence! Kaçırıp Zorla Nikah Kıydı

Türkiye'de giderek artan şiddet ve istismar olayları toplumda infial yaratırken, son olarak yüzde 52 zihinsel engelli bulunan 27 yaşındaki Elif Ö.’ye yaşatılanlar yargıya taşındı. Alınan bilgiye göre; Mardin’in Ömerli ilçesinde yaşayan Elif Ö., 2 yıl önce sosyal medyada Afyonkarahisar’da ikamet eden Ramazan Ö. ile tanıştı. Bir süre sonra ‘Birlikte kaçıp evlenme’ teklifinde bulunan Ramazan Ö., iddiaya göre Elif Ö.’nün ‘Engelliyim, ailem izin vermez’ cevabı üzerine mesajlaşmaları yaymakla ve ailesine zarar vermekle tehdit etti.

Olay üzerine Elif Ö.’nün ailesi, 2023 yılının Aralık ayında İzmir’e yerleşti. Ailenin İzmir’de ikamet ettiği adresi tespit eden Ramazan Ö., Mart 2024’te çöp atmaya çıkan Elif Ö.’yü kaçırıp, Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesi Yukarı Otluk köyüne götürüp cinsel saldırıda bulundu. Afyonkarahisar Evlendirme Dairesi’nde resmi nikahla evlenen Ramazan Ö.’nün fiziksel şiddetine maruz kalan Elif Ö., ailesinin yanına döndü. Elif Ö.’nün ailesi, avukatları aracılığıyla Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

'EVLENEMEZ RAPORU VARDI'

Elif Ö.’nün avukatı Gurbet Bilbay, evliliği gerçekleştiren Afyonkarahisar Evlendirme Dairesi hakkında da suç duyurusunda bulunduklarını açıklayarak, “Müvekkilim, şüpheliyle sosyal medyada tanışıyor ve şüpheli müvekkilinin akıl zayıflığını anlayıp bunu fırsata çeviriyor. Müvekkilim çöp atmaya giderken şüpheli tarafından kaçırılıyor, bununla alakalı şikayetimiz de var. Daha sonra kendisine tecavüzde bulunuyor. Hayvanların bulunduğu yere kapatıyor. Kaşlarını kazıtıyor, kirpiklerini söküyor. Tüm bunlara rağmen şu an kendisi dışarıda. Müvekkilimin ‘Evlenemez’ raporu var ama bir şekilde nikah kıydırıyorlar. Defalarca şikayet ettik, dosyamızı İzmir Afyon’a, Afyon Mardin’e, Mardin de Afyon’a gönderiyor. Şüpheli hala dışarıda ve müvekkilimle ailesini tehdit ediyor. Müvekkilimin yüzde 52 engelli raporu ve 1 yıllık evlenemez raporu var. Buna rağmen Afyonkarahisar Evlendirme Dairesi nikahı kıyıyor. Bununla alakalı da savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Bunlar yetmezmiş gibi boşanma davası açmışlar. Yetkililerden gerekeninin yapılmasını istiyoruz” dedi.

'İŞKENCE YAPIYORDU'

Elif Ö. ise zorla kaçırıldığını ifade ederek, “Sosyal medyada tanıştık. İzmir’de çöp atarken bıçakla beni kaçırdı. İşkence yapıyordu, saçlarımı kesmeye başladı, sonra makyaj yapmaya kalktı, bardak kırmaya başladı, bıçak saplamaya kalkıştı, bir sürü şey oldu yani. Ben de işkenceden sonra Mardin’e babamın evine gittim. Ramazan’dan şikayetçiyim, şikayetimi geri çekmeyeceğim” diye konuştu.

Kaynak: DHA