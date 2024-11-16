'Neden Dik Dik Bakıyorsun' Dedi: Suriyeli Genci Meyve Bıçağıyla Öldürdü

Adana’da çıkan tartışmadan “Neden dik dik bakıyorsun?” denerek meyve bıçağıyla bıçaklanan Suriyeli hayatını kaybetti. İfadesinde “Pişmanım” dediği öne sürülen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Olay, 15 Kasım günü Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'ndeki bir kafede yaşandı. İddiaya göre, Erencan E. (21) bir kafede oturduğu sırada yabancı uyruklu Mahmoud Rahmani'ye (20) 'Neden dik dik bakıyorsun' diyerek tartışmaya başladı.

'Neden Dik Dik Bakıyorsun' Dedi: Suriyeli Genci Meyve Bıçağıyla Öldürdü - Resim : 1

MEYVE BIÇAĞIYLA BÇIKLADI

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Erencan E., Rahmani'yi göğsünden ve bacağından meyve bıçağı ile yaralayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri ağır yaralanan genci Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Rahmani kurtarılamadı. Olay yerine yakın bir bölgede yunus polisleri Erencan E.'yi yakalayarak Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim etti.

'Neden Dik Dik Bakıyorsun' Dedi: Suriyeli Genci Meyve Bıçağıyla Öldürdü - Resim : 2

“NE DİK DİK BAKIYORDUN? DEDİM”

Şüpheli Erencan E. emniyetteki ifadesinde, "Kafede otururken dik dik bakan şahsı yanıma çağırdım, 'Ne dik dik bakıyordun?' dedim. Sonra kavga çıktı, sinirle elime geçen meyve bıçağı ile bıçakladım. Çok pişmanım” dediği öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'Neden Dik Dik Bakıyorsun' Dedi: Suriyeli Genci Meyve Bıçağıyla Öldürdü - Resim : 3

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Kaynak: DHA-İHA

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