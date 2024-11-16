Aynı Otel İnşaatında İki Ayda İki Yangın

İstanbul Sarıyer Hacıosman Mahallesi'nde, bir otelin inşaatında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Öte yandan aynı inşaatta Eylül ayında da yangın çıkmıştı.

Son Güncelleme:

İstanbul'da, sabah saatlerinde, Sarıyer ilçesi Hacıosman Mahallesi'nde, yapımı devam eden bir otelde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören işçiler hem itfaiye ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven açarak yangına müdahale etti. Yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışma ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar oluştu. Uzun süredir boş kalan inşaatta 6 Eylül’de de yangın çıkmıştı.

İstanbul'daki Büyük Fabrika Yangını Saatler Sonra Kontrol Altına Alındıİstanbul'daki Büyük Fabrika Yangını Saatler Sonra Kontrol Altına AlındıGüncel

Evdeki Büyük Tehlike! Televizyon Cayır Cayır YandıEvdeki Büyük Tehlike! Televizyon Cayır Cayır YandıGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Sarıyer Yangın
Son Güncelleme:
'Neden Dik Dik Bakıyorsun' Dedi: Suriyeli Genci Meyve Bıçağıyla Öldürdü Suriyeli Genci Meyve Bıçağıyla Öldürdü
Almanya Yakalama Kararı Çıkardı, İstanbul'da Yakalandı Almanya Yakalama Kararı Çıkardı, İstanbul'da Yakalandı
Ses Kısıklığına Neden Olur ve Ne İyi Gelir? Ses Kısıklığına Neden Olur ve Ne İyi Gelir?
Tam 4 Katı Bekleniyor! Zeytinyağı Fiyatları Düşecek mi? Tam 4 Katı Bekleniyor! Zeytinyağı Fiyatları Düşecek mi?