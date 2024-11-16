Aynı Otel İnşaatında İki Ayda İki Yangın

İstanbul'da, sabah saatlerinde, Sarıyer ilçesi Hacıosman Mahallesi'nde, yapımı devam eden bir otelde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören işçiler hem itfaiye ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven açarak yangına müdahale etti. Yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışma ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar oluştu. Uzun süredir boş kalan inşaatta 6 Eylül’de de yangın çıkmıştı.

Kaynak: DHA