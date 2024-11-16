Yusuf Güney Geleceği Gördüğünü İddia Etti, 'Bazı Şeyleri Anlatamıyorum, Başım Tehlikeye Girer'

Şarkıcı Yusuf Güney, Orkun Işıtmak’ın YouTube’daki programına konuk oldu. Daha önce “Astral seyahatle uzaya gittim, geldim. Astral seyahat bilimsel olarak da var. Düşünce gücüyle bedenden ruhu ayırıp zaman kısıtlaması yaşamadan her yere gidebiliyorsunuz” açıklamasıyla dikkat çeken Güney, uzaylılarla tanıştığını öne sürdü.

“UZAYLILARI GÖRDÜM”

Programda Orkun Işıtmak’ın “Uzaylılarla tanıştın mı?” sorusuna “Evet gördüm” diyerek yanıtını veren Güney, “Uzaylıları kesinlikle gördüm. Gelecekteki kitlesel olayları görüyorum” şeklinde konuştu.

“İNSANLAR KALDIRAMAZ”

Deneyimlerinin hepsini anlatamayacağını dile getiren Güney, “Bazı şeyleri anlatamıyorum. İnsanlar kaldıramaz, benim başım tehlikeye girer. Dengeyi sağlamak zorunda olduğumu öğrendim. Her şey denge… Bilim de denge, vermen gereken şeyler de denge… Dengeyi sağlamazsan bu sana zarar olarak geri döner. Eskiden çok zekiydim, şimdi çok akıllıyım. Olmak zorundayım” ifadelerini kullandı.

“PARAMIN YARISINI RAFET EL ROMAN, YARISINI MENAJER ALIYORDU”

Maddi durumunun kötü olduğuna yönelik iddiaları da doğrulayan Güney, “Bu anlattıklarını maddi durumunu düzeltmek için anlatmıyorsun değil mi?” sorusuna ise şöyle cevap verdi:

“Maddi durumum iyi değil, çok kötü. Çok koptum maddeden. Sesim yerinde, tipim yerinde. Üretiyorum, şarkı yapıyorum. Bir şarkıya bakar. Benim hiçbir zaman çok param olmadı. Yarısını Rafet El Roman alıyordu, yarısını menajer alıyordu, ben öyle büyük paralar kazanmadım.”

Kaynak: Gerçek Gündem