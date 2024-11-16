Ekmek Görünümlü Çantanın Fiyatı Gündem Oldu

İtalya’nın ünlü moda markalarından biri tarafından üretilen baget şeklindeki çanta, tasarımıyla dikkatleri üzerine çekti. Ancak, sosyal medya fenomeni Rachel Araz bu çantayı alarak, özellikle fiyatı nedeniyle eleştirilerin odağı haline geldi.

BİN DOLARLIK ÇANTA GÜNDEM OLDU

1 milyonun üzerinde takipçisi bulunan fenomen Rachel Araz, lüks yaşam tarzıyla tanınan bir isim olarak sıkça gündeme geliyor. Ancak, son paylaşımında takipçileri tarafından yoğun eleştiriler aldı. Baget ekmek şeklindeki çantasını “Baget ekmek şahsi meselemdir” şeklinde bir notla paylaştı. Çantanın tasarımına şaşıran bazı takipçiler, Rachel Araz’a yorumlarda bulundu.

Baget ekmek şeklindeki çantanın fiyatı ise tepkilerin büyümesine yol açtı. Rachel Araz’ın satın aldığı bu ilginç tasarımlı çanta, bin dolar yani yaklaşık 34 bin TL olarak belirlendi. Yüksek fiyatı gören sosyal medya kullanıcıları, “Yok artık, daha neler?”, “Para bol olunca nereye harcayacağını şaşırdı” gibi eleştirilerde bulundu.