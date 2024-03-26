Yusuf Güney, yeni sevgilisini ilan etti: "Dünyada yaşamıyor...."
Astral seyahat ve uzaylılarla ilgili açıklamalarıyla dikkat çeken şarkıcı Yusuf Güney, özel hayatı hakkında yöneltilen bir soru üzerine bu kez, "Dünya üzerinde sevgilim yok ama Andromeda Galaksi'de Kepler 32-36 DDGC’de bir hatunla beraberim." dedi.
Yusuf Güney daha önce katıldığı bir televizyon programında oldukça çarpıcı açıklamalar yapmıştı.
"Uzaya gitme hayalleriniz var mı?" sorusuna Güney, "Astral seyahatle uzaya gittim, geldim. Astral seyahat bilimsel olarak da var. Düşünce gücüyle bedenden ruhu ayırıp zaman kısıtlaması yaşamadan her yere gidebiliyorsunuz. Gezegenler arası da ulaşım sağlayabiliyorsun. Bir süre astral seyahat deneyimi yaşadım ve uzaya gitmeyi başardım" cevabını vermişti.
İki sene önce Ay’da su olduğunu söyledim mesela NASA daha yeni açıkladı. Mars’ta bildiğiniz yemyeşil bir göl var ve NASA bunu da yeni açıkladı. Ay’ın karanlık tarafında bir askeri üs var. Bunu uzaydaki varlıkların yaptığını söyledim. Onu da yeni açıkladılar. NASA birçok bilgiyi benden sonra açıklıyor.
NASA'nın paylaştığı ve kısa sürede sosyal medyada gündem olan UFO görüntüleri hakkında ise Güney, "Dünyaya geleceklerini söyledim. Yavaş yavaş varlığına inanacağız. Bir de gerçekleri değil, sahteleri gönderip duruyorlar buraya. 2024 ve 2025 yıllarında çok acayip şeyler yaşayacağız. 2030'dan sonra uzaylılarla ilgili çok acayip şeyler yaşayacağız. Sahte bir savaş bile olacak bence. Olaylar yaşanınca tekrar konuşalım" demişti.
"SEVGİLİM 900 YIL YAŞAYABİLİYOR"
Yusuf Güney, YouTube kanalında konuk olduğu bir yayında yine gündem olan sözler sarfetti. 39 yaşındaki şarkıcı, aşk sorusu üzerine "Dünya üzerinde sevgilim yok ama Andromeda Galaksi'de Kepler 32-36 DDGC’de bir hatunla beraberim. Kendisi 900 yaşına kadar yaşayabiliyor ve şu an 100 yaşında çok güzel bir kadın, dünyaya göre 18-19 yaşlarında" ifadelerini kullandı.
Yusuf Güney, çoklu evrende kendisinde 5 tane olduğunu ve onları izleyebildiğini de söyledi.